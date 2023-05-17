Türk Hava Yolları, Çin’in lojistik üssüne kargo uçuşlarına başladı

Söz konusu kargo hattının, yalnızca Çin ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari alışverişi geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda Zhengzhou kentinin bulunduğu Henan eyaleti ile Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkeler ve bölgeler arasındaki ekonomik temasları da arttırması bekleniyor.

Henan eyaletinin başkenti olan Zhengzhou, eyaletin siyaset, eğitim ve teknoloji merkezi olmakla beraber Orta Çin’in önemli bir ulaşım merkezi. Tarihte Çin’e başkentlik de yapmış olan kent, ülkenin bütün merkezlerine hava, kara, deniz ve demiryollarıyla bağlanmış durumda. Zhengzhou, Kuşak ve Yol güzergâhının kuzey ve orta kuşak ulaşım yollarının birleştiği lojistik merkezi haline getirildi.