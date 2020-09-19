Türkiye’deki şehirlere ve dünyanın birçok ülkesine seyahat edebilmenizde tercih edeceğiniz hava yolu şirket olan Türk Hava Yolları’ndan nasıl bilet satın alınır? Öncelikle Türk Hava Yolları’ndan bilet almak için bilgisayarınız, tabletiniz ya da akıllı telefonunuz üzerinden https://www.turkishairlines.com/tr-int/ internet sitesine veya THY mobil uygulamasına girerek bilet sayın alabilirsiniz. Ayrıca https://www.turkishairlines.com/tr-int/ adresinden bize ulaşın seçeneği ile çağrı merkezini arayarak e-bilet satın almanız da mümkün.

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THY açık bilet ne demektir?

Açık bilet, herhangi bir tarihi bulunmayan, yolcunun bileti satın aldığı andan itibaren 1 yıl içerisinde arzu ettiği zaman kullanabileceği bilete denmektedir. Bilet satın alınırken açık bilet olarak kesilemez. Önce belirli tarihe kesilip değişiklik kuralları içerisinde sonradan açık bilete çevirilir.

Havalimanında check-in işlemleri ne zamana kadar yapılır?

Türk Hava Yolları seyahatlerinde check- in işlemi iç hat seferlerinde uçuşun tarifeli saatinden 60 dakika önce, dış hat seferlerinde uçuşun tarifeli saatinden 75 dakika önce sonlanmaktadır.

THY bilet değişikliği nasıl yapılır?

Türk Hava Yolları yolculukları için alınan bilet tarihi değişikliği için 0850 302 54 93 numaradan ücretsiz müşteri hizmetini arayarak yapabilirsiniz.

THY bilet iptali nasıl yapılır?

Türk Hava Yolları uçak bileti iptali yapmak için 444 0 849 numarasını arayarak iptal edebilirsiniz.