Türk Hava Kuvvetleri’nden yeni ANKA siparişi

SavunmaSanayiST'nin haberine göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, ANKA İHA projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldız, Türk Hava Kuvvetleri’nin üçüncü parti ANKA siparişini vermeye hazırlandığını açıkladı.

Konuya dair açıklama yapan Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Hava Kuvvetleri’ne 10 tane ANKA-S teslim ettik. İkinci 10 adetlik teslimatın, iki tanesini gerçekleştirdik. Son iki teslimatımız, Yeni Nesil ANKA konfigürasyonundaydı. Hava Kuvvetleri’nin üçüncü parti 10 adetlik siparişinin de şu anda çalışmalarını yapıyoruz."

Edinilen bilgiye göre Türk Hava Kuvvetleri’nin yeni ANKA siparişlerinin bir kısmının, AKSUNGUR İHA olma ihtimali de mevcut. Son teslimatlar ile birlikte Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine dahil edilen Yeni Nesil ANKA İHA’lar; 350 kilogram faydalı yük kapasitesine, 30 saat havada kalış süresine ve farklı bir kanat tararımına sahip.