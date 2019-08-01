Türk Hava Kurumu Üniversitesi profesör, doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Türk Hava Kurumu Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 14 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Mühendislik Fakültesi, Hava Ulaştırma Fakültesi, Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu ve İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulunda görevlendirilmek üzere profesör, doçent, doktor öğretim üyesi alınacağını bildirdi. Başvurular 1 Ağustos 19 Ağustos tarihleri arasıda yapılacak. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı yayınladı. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim üyesi, araştırma görevlisi başvuru tarihi 01-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın; Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 80 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir. Araştırma Görevlileri için en az 70 başarı notu almış olmaları gerekmektedir.

Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için tüm programlarda Ales Puanı en az 70 olması gerekmektedir.

Türkçe eğitim yapılan Ankara ve İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulları bünyesinde İngilizce derslerini vermek üzere ilana çıkılan Öğretim Görevlisi kadroları için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 90 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir. Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gereklidir.

Öğretim üyesi kadroları için gerekli belgeler neler?

1) Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe

2) Özgeçmiş ve Yayın listesi

3) 2 adet vesikalık fotoğraf

4) Nüfus cüzdanı örneği

5) Doçent ve Profesör kadroları için Doçentlik Belgesi

6) Doçent ve Profesör kadroları için Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

7) Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ), Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Akademik unvana atanma yazıları (daha önce bu kadroya atanmış ise ve varsa atama yazısı)

8) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için 4 adet CD, Profesörler için 6 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek).

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için gerekli belgeler neler?

1) Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı www.thk.edu.tr. adresinden ulaşılacak Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu,

2) Onaylı nüfus cüzdan örneği

3) Özgeçmiş

4) Onaylı lisans diploması, Onaylı yüksek lisans diploması veya devam ediyor ise öğrenci belgesi, Onaylı transkript

5) Belirtilen deneyim şartını gösteren onaylı belgeler

6) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge

1- Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2- İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

Başvuru yeri

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü

Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA Tel: 444 84 58 Faks: (0312) 342 84 60

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