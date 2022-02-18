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Gündem Türk Harp Sanayii Tarihi Sempozyumu 12-14 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek
Gündem

Türk Harp Sanayii Tarihi Sempozyumu 12-14 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademi, Milli Savunma Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumunun iş birliğiyle 12-14 Mayıs'ta Türk Harp Sanayii Tarihi Sempozyumu düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 10:46:00 -
Türk Harp Sanayii Tarihi Sempozyumu 12-14 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk harp sanayisi tarihine dair yapılan ve yapılacak çalışmalara kaynak niteliği taşımayı, çalışmaların zeminini oluşturmayı ve Türk harp sanayisi üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlayan Türk Harp Sanayii Tarihi Sempozyumu, İstanbul’da gerçekleştirilecek.

12-14 Mayıs'ta yapılacak sempozyumda, Türk askeri tarihi ve harp sanayisine dair askeri teknoloji tarihi, harp araç-gereçleri, askeri sanayi kurumları, bu alanda çalışan şahsiyetler hakkında eski çağlardan bugüne kadar geçen süreç, kaynak taraması, literatür değerlendirmesi, biyografik çalışmalar, müessese tarihi, kültürlerarası etkileşim gibi konular ele alınacak.

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