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Gündem Türk halkına hakaret eden İlyas Salman ‘R’ yaptı!
Gündem

Türk halkına hakaret eden İlyas Salman ‘R’ yaptı!

Türk halkına hakaret eden oyuncu İlyas Salman, skandal sözlerinin tepki çekmesinin ardından geri adım attı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 14:57:00 -
Türk halkına hakaret eden İlyas Salman ‘R’ yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ona oy veren Türk halkına hakaret eden oyuncu İlyas Salman hakkında iki seneye kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İlyas Salman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın en büyük ödülünü dahi verse gidip o ödülü almayacağını öne sürmüştü. Salman, "Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yüzde 52 oyla iktidara getiren milli iradeyi küçümsemişti.

Salman skandal sözlerinin tepki çekmesinin ardından geri adım attı.

Solak bir medya kuruluşuna röportaj veren Salman, sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

İşte röportajdan o kısım;

Erdoğan ödül verse almayacağınızı açıkladığınız bir söyleşinizde AKP’ye oy verenleri “akılsız” diye nitelediğiniz için “Türk milletini alenen aşağılama” iddiasıyla hakkınızda 6 yıl hapis cezası istendi. Türkiye'de halk AKP’nin çizdiği çerçeveye sığabilir mi sizce?

O kadar yanlış anlaşıldı ki o sözlerim. Belki ben de yanlış ifade ettim kendimi. Bakın ben bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Ben sevdiğimin en iyi halini görmek isterim. Kol kırılır yen içinde kalır sözü bana uygun bir söz değildir. Kol kırıksa, tedavi edersin. "Açsak, yorgunsak, al kan içindeysek eğer ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak" Nâzım'ın dediği gibi kabahatin çoğunun kimde olduğunu söylemek, onu uyarmak onu aşağılamak değildir aslında. Ona "sen bundan iyisin" demektir.

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