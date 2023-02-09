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Gündem Türk halkı merak ediyor: Yıkılan lüks sitelerin müteahhitlerinden ve temel atma törenine katılan vekillerden hesap sorulacak mı?
Gündem

Türk halkı merak ediyor: Yıkılan lüks sitelerin müteahhitlerinden ve temel atma törenine katılan vekillerden hesap sorulacak mı?

Hatay ve Kahramanmaraş'ta bir çok lüks site yerle bir oldu. Henüz iki üç yaşında olan yapılar ne tür sahtekarlık ve rüşvet çarklarından geçerek ruhsat aldığı ve inşa edildiği tartışmalara sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 15:32:00 -
Türk halkı merak ediyor: Yıkılan lüks sitelerin müteahhitlerinden ve temel atma törenine katılan vekillerden hesap sorulacak mı?

Hatay ve Kahramanmaraş'ta bir çok lüks site yerle bir oldu. Henüz iki üç yaşında olduğu halde yıkılan bu yapılar ne tür sahtekarlık ve rüşvet çarkalrından geçerek ruhsat aldığı ve yapıldığı tartışma sebebi oldu.

Bahsi geçen yeni yapıların temel atma törenine bir çok bürokrat ve siyasi ismin katıldığı açılış törenlerine ait videoalrda ortaya çıkmıştı.

Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık Güçlü Bahçe City’nin müteahhidi, Servet Altaş utanmadan sıkılmadan “Bana binayı soramazsınız” dedi. Türk halkı ise bahsi geçen müteahhitin yargılanıp yargılanmayacağını merak ediyor...

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