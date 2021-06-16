Türk Halk Müziği ses sanatçısı hayatını kaybetti
Türk Halk müziğinin ünlü ses sanatçılarından Yıldız Ayhan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Zatürre teşhisiyle tedaviye alınan 83 yaşındaki sanatçı, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Sanatçının vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı taziye mesajı yayınladı.
Türk Halk Müziği ses sanatçısı Yıldız Ayhan, zatürre tedavisi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. TRT Ankara ve İstanbul radyolarında yıllarca görev yapan Ayhan, 83 yaşındaydı.
TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırdı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, 12 gün önce zatürre teşhisiyle hastanede tedaviye alındı.
Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden Yıldız Ayhan, perşembe günü İstanbul'da toprağa verilecek. Sanatçının cenazesi öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına, eşi Ahmet Gazi Ayhan’ın yanına defnedilecek.
Kültür Bakanlığı'ndan taziye mesajı
Sanatçının vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Türk halk müziğinin nadide seslerinden Yıldız Ayhan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." mesajı yayınlandı.