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Gündem Türk Halk Müziği Sanatçısı Güler Işık, tesettüre girdi
Gündem

Türk Halk Müziği Sanatçısı Güler Işık, tesettüre girdi

Kanserle mücadele eden ve bu mücadeleyi kazanan Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Işık'ın tesettüre girdiği ve başörtüsü taktığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 19:52:00 -
Türk Halk Müziği Sanatçısı Güler Işık, tesettüre girdi

Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu gerçekleştirdiği programa Güler Işık konuk oldu. Ekranlara çıkan Güler Işık'ın tesettüre girdiği ve başörtüsü taktığı ortaya çıktı.

Güler Işık'ın tesettüre girme süreci

Güler Işık kanser tedavisi gördüğü sırada Umre ziyaretinde bulundu. Ziyareti sırasında gördüğü bir rüya hayatının dönüm noktası olur. Rüyasında koltuk altından üç tane böcek çıktığını gören Işık, kanser sebebiyle koltuk altında oluşan üç bezeyi Umre dönüşü ameliyatla aldırır. Buradaki kanser hücrelerinin yok olduğunu öğrenmesi üzerine rüyasının doğru çıktığını ve dualarının kabul gördüğünü anlayıp tesettüre girer ve namaza başlar. Hüzünlü hayat hikayesini gözyaşları içinde anlatan Güler Işık, sahne hayatına ara vermeyeceğini, alkolsüz mekanlarda ve kına gecelerinde sahne alacağını belirtti.

Güler Işık kimdir?

Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Işık, aynı zamanda sanat yönetmeni ve oyuncu kimliğiyle tanınıyor. 30 Haziran 1967'de dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfa Siverekli olan Işık, Gaziantep Halk Evi'nde 2 yıl Halk Müziği eğitimi aldı. Ardından çay bahçelerinde programlar düzenleyen Işık Ankara Radyosu'nun gerçekleştirdiği bir yarışmayı kazandı. Televizyon dünyasına adım attıktan sonra plakçılardan kaset teklifleri aldı. 5 sinema filmi ve bir dizide rol alan Güler Işık, Kırgın, Şey Yani, Acılar albümleri büyük ses getirdi.

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