Türk hackerler evenjalist kiliseyi vurdu

Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, evanjelik presbiteryen kiliselerin küresel ağı olan epc.org isimli web sitesini erişime kapattı.

Grup tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

Yahudi uşağı evanjelik kiliselerin küresel hareketi olan web sitesini çökertmiş durumdayız. Papaz hakkında uzun yazıların yazıldığı Hristiyanların merkezi sitesi, tarafımızdan erişim dışıdır.