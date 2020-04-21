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Gündem

Türk hackerlardan Ağrı Dağı'na göz diken Çin'e darbe! Erişime kapattılar

Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde yer alan 'Ağrı Dağı' ifadesini kullanan Çin, Türk hackerlarının hedefi olmaya devam ediyor. Türk hackerlar, son olarak Çin Adalet Bakanlığı erişime kapattı.

2020-04-21 17:07:00 -
Türk hackerlardan Ağrı Dağı'na göz diken Çin'e darbe! Erişime kapattılar

 yeniakit.com.tr 

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin, süreci hızla toparladıktan sonra üretime başlamıştı. Bu sırada bazı Avrupa ve Asya ülkelerine tıbbi malzemeler göndererek destek olan Çin, son olarak Ermenistan'a destekte bulundu. Ancak Ermenistan'a gönderilen yardım kolilerinin üzerindeki skandal ifadeler kriz çıkardı. Yardım kolilerinin üzerinde, "Dostluğumuz Ararat’tan (Ağrı Dağı) yüksek, Yangtze Nehri’nden uzun olsun" ifadeleri yer alırken, Türkiye'den büyük tepki geldi.

Türk hackerların hedefi oldu

Çin'in bugün kadar birçok kurumu erişime kapatılırken son olarak Aslan Neferler Tim, Çin Adalet Bakanlığı resmi sitesini erişime kapattığını duyurdu. Siber operasyonu gerçekleştiren Aslan Neferler Tim, mesajında Uygur zulmüne de dikkat çekti.  

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Yorumlar

Malatyali

Ne guzel bi haber. Yavrular ac karinlari doymaya baslayinca kendilerini dunyada soz sahibi sandilar. Sizde sozde guc bizde hem guc hemde iman var. Dunyaya gosterdik. kafir bi kez daha sakin gorunen turklerin gucunu gordu
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