Türk girişimciler yapı Elon Musk hayran kaldı!

Fotoğrafçılık, teknolojinin yardımıyla hızla değişen bir alan haline geldi. Amatör fotoğraflar için artık elimizdeki akıllı telefonların kameraları bile inanılmaz kareler yakalayabiliyor. Profesyonel alandaki fotoğrafçılığı ilerletmek için ise Türk girişimciler harekete geçti. 'MIOPS' adında akıllı bir fotoğraf makinesi tetikleyicisi geliştiren Onur Çelik, Erkan Yiğiter ve Ali Emir Bayraktar, çılgın iş insanı olarak bilenen Elon Musk'ın bile dikkatini çekti. Amerikan Uzay Dairesi (NASA) bile fırlatılan roketleri artık MIOPS ile fotoğraflıyor.



ROKET KALKIŞ ANI GİBİ HIZLI OLAYLARI FOTOĞRAFLIYOR



Hikâye 2013 yılında başlıyor. İlk prototipi geliştiren MIOPS kurucuları, daha sonra bu projeyi dünyanın en büyük kitlesel fonlama platformu Kickstarter'da paylaşıyor. Daha sonra 377 bin dolar destek toplayan proje, şimdi ise tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. MIOPS CEO'su Onur Çelik geliştirdikleri ürünü şu şekilde anlatıyor: "MIOPS Akıllı Kamera Tetikleyici ürünümüz ile kamera ya da flaşları tetikleyerek, fotoğrafçıların refleksleriyle yakalamasının çok zor olduğu yüksek hızlı anlık olayların fotoğraflanmasını sağlıyoruz. Fotoğraf makinelerine bağlanan MIOPS üzerinde özel bir gömülü yazılım barındıran elektronik bir cihaz. Işık, ses ve lazer gibi dahili sensörleri sayesinde şimşek, roket kalkış anları, nesnelerin kırılma anları, balon patlama anı, su damlasının sıçraması gibi anlık olayların fotoğraflanmasını çok kolay hale getiriyor."



ABD ORDUSU KULLANIYOR



Geliştirdikleri ürünün dünya çapında çeken bir cihaz olduğunu anlatan Çelik, "Müşterilerimiz arasında dünyanın en büyük kamera ekipman mağazalarından Amerika'daki B&H Photo'nun yanı sıra NASA ve Amerikan Ordusu gibi büyük ve kurumsal isimler de var. NASA, MIOPS ürünlerini roket kalkış anlarının fotoğraflanmasında kullanırken, Amerikan Ordusu ise bomba infilak testlerinin fotoğraflanmasında kullandı. Yakın zamanda ise özellikle roket kalkış anlarının fotoğraflanmasında sıklıkla kullanılmaya başlandı ve geçtiğimiz dönemde SpaceX firmasının uzaya gönderdiği roketlerin kalkış anlarının fotoğraflarının çekilmesinde aktif olarak kullanıldı. Hatta ürünümüzle çekilen birkaç fotoğraf Instagram'da Elon Musk tarafından da beğenildi ve binlerce insana ulaştı" dedi.

MIOPS ürünlerinin şu anda perakende ve 20 farklı ülkedeki bayiler aracılığıyla satılması Çelik'in aktardığı bilgiler arasında. Bugüne kadar ürünlerinin 15 binin üzerinde fotoğrafçıyla buluştuğunu anlatan Çelik, "Bu sayı her geçen gün artıyor. Kickstarter üzerinde iki tane inovatif ürünümüzü başarıyla fonlayarak yaklaşık 4 bin 500 adet teknoloji meraklısından toplamda 650 bin dolarlık ön sipariş almayı başardık ve ürünlerimizi söz verdiğimiz gibi geliştirip, ürettik ve müşterilerimize teslim ettik" diye konuştu.



TÜRKİYE'DEN İHRACATA KATKIDA BULUNUYORLAR



Üretimlerinin tamamını yurt içinde yerli kaynaklarla yaptıklarını ve Türkiye'den de teknoloji alanında büyük markalar çıkabileceğini tüm dünyaya göstermek istediklerini dile getiren Çelik, şunları anlattı: "Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'in ABD'ye açılmayı hedefleyen startuplar için düzenlediği INNOGATE programına katıldık. INNOGATE içerisinde geçirdiğimiz 5 haftalık dönem bizim için çok faydalı oldu. MIOPS olarak ürünlerimizi öncelikle Amerika'da ve sonrasında da tüm dünyada satıyorduk ancak mevcut iş potansiyelimizi nasıl daha hızlı arttırabilir ve karlı hale getirebiliriz konusunda bu süreçte çok fazla yeni bilgi edindik. Şimdi de edindiğimiz bu bilgileri hızlı bir şekilde hayata geçirebilmek için çalışıyoruz. ABD sürecinde de bu hızlı büyümeyi yakalamak için bize yardımcı olabilecek, bunu daha önce başarmış insanlara görüşerek onlarla fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz."