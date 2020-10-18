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Ekonomi Türk gıda ürünleri Las Vegas’ta tanıtılıyor
Ekonomi

Türk gıda ürünleri Las Vegas’ta tanıtılıyor

Türk gıda ihracatçıları, ABD pazarında büyümek için Turquality Projesi desteğiyle Las Vegas’taki otel ve restoran şeflerine yönelik tanıtım çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:35:00 -
Türk gıda ürünleri Las Vegas’ta tanıtılıyor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, Türkiye’den ABD’ye 2019’da 7 milyar 892 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Bunun 770 milyon dolarlık kısmını ise gıda ürünleri oluşturdu. Bu ülkeye gıda ihracatında en yüksek payı, 320 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri aldı. Meyve sebze mamullerinden 184 milyon dolar döviz girdisi sağlanan ABD’ye kuru meyve ihracatı ise 76 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, salgının Türk tarım sektörü için büyük bir fırsat oluşturduğunu da ifade ederek, süreç içinde artan ihracat rakamlarının bunu desteklediğini dile getirdi. Türk ihracatçılarına ürünlerini “satma” değil “pazarlama” tavsiyesinde bulunduklarını bildiren Celep, gıda ürünlerinin tanıtımı artıkça turizme de dolayı katkı sağlanacağına işaret etti. Celep, “Amacımız bize özgü sağlıklı ürünlerle ihracatımızı artırmak. Bizim buradaki hedefimiz 2023’te 2 milyar dolar seviyesine çıkmak. Bunlar çok kolay hedefler. Ana tema algı yönetimi. Ürünümüzü ‘değerli’ olarak satarsak bu hedefi tuttururuz” dedi.

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