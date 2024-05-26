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Ekonomi Türk gıda devi sessiz sedasız Amerikalılara satıldı
Ekonomi

Türk gıda devi sessiz sedasız Amerikalılara satıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-26 21:16:00 -
Türk gıda devi sessiz sedasız Amerikalılara satıldı

Türk gıda dağıtıcısı olarak görev yapan Vintage Food, Amerikalı Ziyad Brothers'a sessiz sedasız satıldı.

ABD'de yer alan dev market zincirlerinde her ülke ve coğrafyadan gıda ürünlerini bulmak mümkün. Ancak dünyanın en iddialı mutfakları arasında yer alan Türkiye'ye ait ürünler ve atıştırmalıklar, birçok eyaletteki marketlerde binlerce çeşit olarak satışa sunuluyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 binden fazla Türk ürününün satışını yapan ve sahibinin Levent Demirgil olduğu Vintage Food, artık ABD'li şirket Ziyad Brothers'ın bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.

Özellikle sosyal medya hesaplarında Türkiye'deki yüksek enflasyonu gösterebilmek için market fiyatlarını kıyaslayan içerikler çeken kullanıcıların gösterdiği binlerce Türk ürünü, dev kıtaya Vintage Food tarafından dağıtılıyordu. Ülker’den Tamek’e, Tadım’dan Uludağ’a Reis’ten Murat Bey’e Tayaş’tan Piyale’ye kadar sayısız ürünün satışını gerçekleştiren Vintage Food, geçtiğimiz yıl yapılan anlaşmada Ziyad Brothers ile satış konusunda el sıkışmıştı.

İmzaların atılmasının ardından bu yılın ilk aylarında tamamlanan süreçte şirketin devir işlemleri sona ererken, Vintage Food'un yönetimini üstlenen Levent Demirgil, şirketin yeni sahibi Ziyad Brothers'ta yönetici pozisyonuna getirildi.

ABD'de yalnızca Türkler tarafından değil, birçok ülke vatandaşları tarafından sevilerek tüketilen ürünlerin satışında yeni bir aşamaya geçileceğini belirten şirket, Akdeniz bölgelerinde yer alan ülkelere ait ürünlerin ABD'deki marketlerde daha fazla yer alacağını açıkladı.
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Satış bedeli saklı tutuldu

Orta Doğu ve Akdeniz bölgesine ait marka ve gıda ürünlerinin ABD’deki en büyük sağlayıcılarından biri olan Ziyad Brothers, Vintage Food Corp.''u açıklanmayan bir meblağ karşılığında bünyesine kattı.

1992 yılında kurulan Vintage, 2.000''den fazla markalı Türk, Doğu Avrupa ve Orta Doğu yiyecek ve içecek ürününü özel bakkallara, süpermarketlere ve ulusal müşterilere dağıtıyor.

Konserveden reçellere, çikolatadan fırın malzemelerine, yoğurttan dondurulmuş gıdaya kadar birçok ürünü sağlayan Türk şirketinin alımıyla ilgili konuşan Ziyad''ın CEO''su Jim Wagner, "Vintage, Ziyad''ı büyük ölçüde tamamlayan istisnai bir işle ortak olmak için eşsiz bir fırsatı temsil ediyor" ifadelerini kullanmıştı. .

Anlaşma, Ziyad'ın yiyecek ve içecek portföyünde Halo Foods Ltd., Turkey Hill, Pretzels Inc. ve diğerlerinin yer aldığı özel bir sermaye şirketi olan Peak Rock Capital tarafından satın alınmasından bir yıl sonra gerçekleşti.

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Yorumlar

İ. Keskin

Satın, sattıklarınızla gurur duyun. Bütün gıda yeterliklerimizi Amerikalıya, Kanadalıya satın. Aman elde bir şey kalmasın. İhtiyaç olduğunda gider komşudan birer tas idarelik isteriz no'lacak?

Filozof

Bence devletin bunu acilen veto edip durdurması lazım. Gayet endişe verici bir durum.
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