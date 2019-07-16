Türk gemisine saldırı! 10 Türk denizci kaçırıldı

Kadıoğlu Denizcilik'ten yapılan açıklamada verilen bilgiye göre, Kamerun'un Douala limanından Fildişi Sahili'ndeki Abidjan limanına boş olarak gitmekte olan 8900 Dwt Türk bayraklı Paksoy-1 isimli yük gemisine Nijerya Brass kıyısının 124 mil (230 kilometre) güneybatısında silahlı korsanlarca saldırı düzenlendi. Şirket, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verildiğini belirtti.

"Yaralanma ve can kaybı yok"

"Tamamı Türk vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır" denilen açıklamada, "İlk duyumlara göre yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir. Konu hakkında daha detaylı bilgilere ulaştıkça sizlere ileteceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Şirketin genel müdüründen açıklama

Kadıoğlu Denizcilik Genel Müdürü Numan Paksoy, "Geminin üzerine çıkıp personeli etkisiz hale gelmişler. Gemi hareket etmesin diye zarar vermişler büyük ihtimal. Kalanlar, güvenli bir yere devam etmişlerdir. Para için yapıyorlar bunu. Denizciler alıp, fidye alarak salıyorlar. Esas amaç fidye almak. Bugüne kadar personele zarar verme durumu yaşanmadı. 8 kişide yaralanma yok. Gemiden alınanlarda da, aldığımız bilgiye göre yaralanma, can kaybı yok. Yaklaşık Türkiye saatiyle pazar sabah erken saatlerden itibaren oldu. Pazar öğleden sonra bize intikal etti. Gemi Gana'ya yaklaşınca öğrenebiliriz ancak. Fidye isteği yok ama birkaç gün içinde olacağını tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı devreye girdi

Kadıoğlu Denizcilik Genel Müdürü Numan Paksoy, Habertürk canlı yayınında Dışişleri Bakanlığının devreye girdiğini açıkladı.

Türkiye'den ilk resmi açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığımız ve istihbarat birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor" dedi.