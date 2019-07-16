Türk gemisine saldırı! 10 Türk denizci kaçırıldı
Kamerun'dan Fildişi Sahili'ne giden 18 mürettebatı bulunan Paksoy-1 isimli Türk gemisine Nijerya açıklarında korsanlar tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 denizcinin rehin alındığı açıklandı. Geminin sahibi olan şirketten yapılan açıklamada, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Kaçırılan denizcilerden 2'sinin serbest bırakıldığı duyuruldu.16 Temmuz 2019 Salı 14:07
Kadıoğlu Denizcilik'ten yapılan açıklamada verilen bilgiye göre, Kamerun'un Douala limanından Fildişi Sahili'ndeki Abidjan limanına boş olarak gitmekte olan 8900 Dwt Türk bayraklı Paksoy-1 isimli yük gemisine Nijerya Brass kıyısının 124 mil (230 kilometre) güneybatısında silahlı korsanlarca saldırı düzenlendi. Şirket, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verildiğini belirtti.
"Yaralanma ve can kaybı yok"
"Tamamı Türk vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır" denilen açıklamada, "İlk duyumlara göre yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir. Konu hakkında daha detaylı bilgilere ulaştıkça sizlere ileteceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Şirketin genel müdüründen açıklama
Kadıoğlu Denizcilik Genel Müdürü Numan Paksoy, "Geminin üzerine çıkıp personeli etkisiz hale gelmişler. Gemi hareket etmesin diye zarar vermişler büyük ihtimal. Kalanlar, güvenli bir yere devam etmişlerdir. Para için yapıyorlar bunu. Denizciler alıp, fidye alarak salıyorlar. Esas amaç fidye almak. Bugüne kadar personele zarar verme durumu yaşanmadı. 8 kişide yaralanma yok. Gemiden alınanlarda da, aldığımız bilgiye göre yaralanma, can kaybı yok. Yaklaşık Türkiye saatiyle pazar sabah erken saatlerden itibaren oldu. Pazar öğleden sonra bize intikal etti. Gemi Gana'ya yaklaşınca öğrenebiliriz ancak. Fidye isteği yok ama birkaç gün içinde olacağını tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı devreye girdi
Kadıoğlu Denizcilik Genel Müdürü Numan Paksoy, Habertürk canlı yayınında Dışişleri Bakanlığının devreye girdiğini açıkladı.
Türkiye'den ilk resmi açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığımız ve istihbarat birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor" dedi.
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