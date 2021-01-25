  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türk gemisine korsan baskın! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son dakika açıklama
Gündem

Türk gemisine korsan baskın! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son dakika açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart adlı gemideki mürettabatlarla ilgili açıklamalarında bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Çalışmalarımız var. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 12:48:00 -
Türk gemisine korsan baskın! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son dakika açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kaçırılan gemi mürettebatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa sürede çözmeyi umut ediyoruz. Çalışmalarımız var. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız." dedi.

Sinop'a gelen Bakan Adil Karaismailoğlu, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaçırılan 15 mürettebatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Kaçırılan mürettebatla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Murat Aksan'ın oğlu Vedat maalesef, cumartesi günü haydutlar tarafından kaçırılan gemideki arkadaşlarımızın arasında. Konunun takipçisiyiz, sürekli istişare halindeyiz. İnşallah en yakın zamanda konuyu çözeceğiz, bununla ilgili derin çalışmalarımız var. Dışişleri Bakanlığı ile sürekli görüşme halindeyiz. En kısa zamanda bu haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız. İçiniz rahat olsun" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, rehin alınan mürettabat arasında bulunan Vedat Aksan'ın babası Murat Aksan ile görüşerek endişe etmemelerini istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk TV'de özerklik sesleri yükseldi
Gündem

Halk TV'de özerklik sesleri yükseldi

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV ekranlarında terör sevici HDP'li Garo Paylan, özerklik çağrısı yaptı.
Çekilmeye niyetleri mi yok? Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı
Dünya

Çekilmeye niyetleri mi yok? Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı

Rus paralı askerden oluşan Wagner Grubu tarafından Libya'da kazılan siperler uydu görüntüleri ile ortaya çıktı.

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Korsanlarla diyalog olmaz
Gündem

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Korsanlarla diyalog olmaz

Eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Yunanistan arasında yeniden başlayacak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay