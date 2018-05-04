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Türk gemisine çarpmıştı... O kaptan hakkında karar verildi!

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Türk gemisine çarpan 'Armatolos’ isimli devriye gemisinin kaptanının görevinden alındığı duyuruldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:21
Türk gemisine çarpmıştı... O kaptan hakkında karar verildi!

Yunanistan Deniz Kuvvetleri, Türk ticaret gemisine temas eden, deniz kuvvetleri bünyesindeki ‘Armatolos’ isimli devriye gemisinin kaptanını görevden aldığını duyurdu.

''SORUMLULUK TÜRK GEMİSİNDE''

 

Yunan basınına açıklama yapan deniz kuvvetleri yetkilileri, “Sorumluluk Türk yük gemisinde. Ancak yine de ‘Armatolos’un komutanının değiştirilmesi kararlaştırıldı” ifadelerini kullandı. Yunan medyasında geniş yer alan olay hakkında Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 19:21
  1. atina
  2. Yunanistan
  3. armatolos

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