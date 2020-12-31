Türk futbolunu sarsacak takas! Galatasaray İrfan Can'ı istedi, Başakşehir Marcao'yu talep etti

Galatasaray, Türkiye'nin konuşacağı bir transfer için nabız yoklamaya başladı. Cimbom, Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin transferi için düğmeye bastı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa'da ses getiren başarılı orta sahanın sarı-kırmızılı formayı giymesi için aracılarla Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile temas kuruldu. Henüz resmi bir teklif yapılmasa da Başakşehir'i olası bir teklife nasıl bakacağı üzerinde duruldu.

"Onlar ne der bilmiyorum"

Sözcü'de yer alan habere göre; Göksel Gümüşdağ, İrfan Can'ın ayrılmasına sıcak bakmamakla birlikte Galatasaray'ın teklifini de dinleyebileceğini iletti. Gömüşdağ'ın yakın çevresine, "İrfan Can elimizdeki en önemli değerlerden. Bonservisini Türkiye'den bir kulübün ödemesi zor. Takas teklifi yapılırsa Galatasaray'dan Marcao'yu isteriz. Onlar ne der bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Dikkatler, takasta Diagne'yi önermeyi düşünen sarı-kırmızılı yönetimin tavrına çevrildi.

Kankaları tam preste

Takasın İrfan Can Kahveci tarafında ise ikilem mevcut. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen milli yıldıza, yakın arkadaşları Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Galatasaray'a gelmesi için yakın markaj uyguluyor

Fatih Terim de istiyor

Fatih Terim, hem değişecek yabancı kuralı hem de zorlaşan ekonomik koşullar nedeniyle yerli oyunculara ağırlık veriyor. Salih Uçan ve Aytaç Kara'yı transfer gündemine alan Terim, İrfan Can'a da çok sıcak bakıyor.