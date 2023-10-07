  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkes şaşkın! O eski hakem, AK Parti yönetimine girdi! Duyan, “Vay be” diyor

Suudi Arabistan'dan İsrail açıklaması

Türkiye'de Pazar gecesi uyuyup sabah kalkan şoku yaşayacak! Dikkate almayan çok ama çok büyük sıkıntı yaşar

Öyle bir şey ekti ki, 7’den 70’e herkes sıraya girdi! Çuvalla para kazanıyor! Vay anasını

Vurulan Türk SİHA'sıyla ilgili Cihat Yaycı'dan şok çıkış! O Arap ülkesinin ismi geçiyor

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'Türkiye en güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

FETÖ sinemaya nasıl sızdı? İlk kez duyacağınız bilgiler!

Türkiye savunma sanayii alanında her şeyi üretmeye başlayınca harekete geçtiler! Türk şirkete yaptırım

Tuğrul Selmanoğlu yaşananları bir bir anlattı! Sözde demokratik Avrupa'dan AK Parti'ye büyük engel

Hamas, başlattığı operasyonla perişan etmişti! İsrail’den flaş açıklama az önce geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular
Spor Türk futbolunda Koç esareti! Baba Beşiktaş'ı oğul Fenerbahçe'yi
Spor

Türk futbolunda Koç esareti! Baba Beşiktaş'ı oğul Fenerbahçe'yi

Yeniakit Publisher
2023-10-07 19:02:00 - 2023-10-07 19:11:11
Türk futbolunda Koç esareti! Baba Beşiktaş'ı oğul Fenerbahçe'yi

Ali Koç’un başkan olduğu dönemden bu yana Fenerbahçe şampiyonluğu unutan bir kulüp haline geldi. Başarısı sürekli tartışılan Ali Koç’un babası ise Beşiktaşlı kimliğiyle tanınıyor. Rahmi Koç'un adı son günlerde siyah beyazlıların kulüp başkanını belirleme konusunda yaptığı görüşmelerle öne çıkıyor. Rahmi Koç'un geçtiğimiz günlerde Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ile başkanlık konusunda bir araya geldiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Konferans Ligi'ndeki Lugano mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Beşiktaş'ta seçim kararı aldı. Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat olası seçimde adaylığını koyacak ilk isimler olarak belli olmuştu. Fakat Beşiktaş'ın ağır topu olarak tanınan Rahmi Koç ile sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun da Beşiktaş'taki olası bir seçimde nasıl yol izlemesi gerektiği konusunda fikir aldığı ortaya çıktı.

Rahmi Koç'a ne yapması gerektiğini sordu

Beşiktaşlılığı ile bilinen ve Forbes'in her sene güncellediği milyarderler listesinde yer alan Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Beşiktaş'ın daha iyi olması için ne yapması gerektiğini Rahmi Koç ile görüştü. Bu durum Mübariz Mansimov'un da başkan adaylığına hazırlandığı şeklinde yorumlandı. Bir çok Beşiktaş taraftarı bu durum nedeniyle oldukça heyecanlandı. Ancak Mübariz Mansimov'un cezası nedeniyle şu an için böyle bir durum söz konusu değil.

Beşiktaş'ı satın alacağı iddia edilmişti

2007 yılında Türk vatandaşı olan ve Gurbanoğlu soyadını alan Mübariz Mansimov için daha önce Beşiktaş'ı satın alacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Mübariz Mansimov o dönemde, ''Kulübü alacağım iddiası var. Öncelikle bu konunun tartışma konusu olmadığını söylemek isterim. Çünkü Beşiktaş satılık değil. Başkan olacağım iddiaları var. Ben sadece bir Beşiktaş hayranıyım. Başkan olmak hakkında hiçbir fikrim yok. Kulübe elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Kulübüme de başarılar diliyorum.'' şeklinde konuşmuştu.

 

Daha önce özellikle Fikret Orman döneminde Vodafone Park'taki maçları kaçırmayan Mübariz Mansimov, siyah-beyazlı ekibe sponsorluklarla maddi kaynak da sağlamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FB Tv değil Sözcü Tv! İşte 'tarafsızlık' diyen Ali Koç uyanıklığı
FB Tv değil Sözcü Tv! İşte 'tarafsızlık' diyen Ali Koç uyanıklığı

Spor

FB Tv değil Sözcü Tv! İşte 'tarafsızlık' diyen Ali Koç uyanıklığı

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Anlık bir olaydı
Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Anlık bir olaydı

Gündem

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Anlık bir olaydı

Dursun Özbek'ten, Ali Koç'a sert cevap
Dursun Özbek'ten, Ali Koç'a sert cevap

Spor

Dursun Özbek'ten, Ali Koç'a sert cevap

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’la ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’la ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’la ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Ali Koç'a PFDK şoku! İşte sevk edilme nedeni..
Ali Koç'a PFDK şoku! İşte sevk edilme nedeni..

Spor

Ali Koç'a PFDK şoku! İşte sevk edilme nedeni..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23