Türk futbolunda Koç esareti! Baba Beşiktaş'ı oğul Fenerbahçe'yi

Beşiktaş'ta Konferans Ligi'ndeki Lugano mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Beşiktaş'ta seçim kararı aldı. Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat olası seçimde adaylığını koyacak ilk isimler olarak belli olmuştu. Fakat Beşiktaş'ın ağır topu olarak tanınan Rahmi Koç ile sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun da Beşiktaş'taki olası bir seçimde nasıl yol izlemesi gerektiği konusunda fikir aldığı ortaya çıktı.

Rahmi Koç'a ne yapması gerektiğini sordu

Beşiktaşlılığı ile bilinen ve Forbes'in her sene güncellediği milyarderler listesinde yer alan Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Beşiktaş'ın daha iyi olması için ne yapması gerektiğini Rahmi Koç ile görüştü. Bu durum Mübariz Mansimov'un da başkan adaylığına hazırlandığı şeklinde yorumlandı. Bir çok Beşiktaş taraftarı bu durum nedeniyle oldukça heyecanlandı. Ancak Mübariz Mansimov'un cezası nedeniyle şu an için böyle bir durum söz konusu değil.

Beşiktaş'ı satın alacağı iddia edilmişti

2007 yılında Türk vatandaşı olan ve Gurbanoğlu soyadını alan Mübariz Mansimov için daha önce Beşiktaş'ı satın alacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Mübariz Mansimov o dönemde, ''Kulübü alacağım iddiası var. Öncelikle bu konunun tartışma konusu olmadığını söylemek isterim. Çünkü Beşiktaş satılık değil. Başkan olacağım iddiaları var. Ben sadece bir Beşiktaş hayranıyım. Başkan olmak hakkında hiçbir fikrim yok. Kulübe elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Kulübüme de başarılar diliyorum.'' şeklinde konuşmuştu.

Daha önce özellikle Fikret Orman döneminde Vodafone Park'taki maçları kaçırmayan Mübariz Mansimov, siyah-beyazlı ekibe sponsorluklarla maddi kaynak da sağlamıştı.

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