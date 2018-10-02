THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Türk futbolunda ilginç olay! 20 yaşında yönetici oldu

1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda, 20 yaşında olan Muhammed Üstek yönetici oldu.

02 Ekim 2018 Salı 02:03
Türk futbolunda ilginç olay! 20 yaşında yönetici oldu

Denizlispor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Üstek’in 20 yaşındaki oğlu Muhammed Üstek, yeşil-siyahlıların en genç yöneticisi unvanına sahip oldu.

Genç yönetici Muhammed Üstek, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi. Küçük yaşlardan bu yana sporun içinde olan genç yönetici, hedefinin "spor hukuku" alanında kendisini geliştirmek olduğunu söyledi.

Bu görevi kendisine layık gören kulüp başkanı babası Mustafa Üstek’e teşekkür eden oğul Üstek, şunları söyledi:

"Çocukluğumdan bu yana hayalimin ilk basamağına ulaştım. Genç olmama rağmen yönetimde aktif olacağıma inanıyorum. Takımımızın en iyi yerlere gelmesi için maddi ve manevi olarak elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Sporu ve futbolu çok seviyorum. Spor alanında ciddi bağlantılarım var. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra yurt dışı bağlantılarımı da kullanıp kendimi tam olarak geliştireceğim. Tam donanımlı bir spor hukukçusu ve aynı zamanda adından söz ettirecek, genç, modern, futbolu seven ve yürüten bir başkan olmak istiyorum."

"İleride başkan olabilir"

Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Mustafa Üstek de oğlunun spor yöneticiliğine çok hevesli ve çok istekli olduğunu belirterek, "Kendisinden verim alacağımızı düşünüyorum. Ona güveniyorum. İleride belki de başkan bile olabilir, neden olmasın." diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 02:03
  1. İstanbul
  2. Denizlispor
  3. 1. Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk futbolunda ilginç olay! 20 yaşında yönetici oldu
    1. Türk futbolunda ilginç olay! 20..
    2. Saldırıya uğrayan Beşiktaşlı..
    3. ABD 54 yıl sonra bir yanlışı düzeltti
    4. Suudilerden 200 milyon dolarlık yardım!
    5. ABD'den 'F-35' açıklaması! Türkiye..
    6. Kuveyt ABD'ye petrol ihracatını..
    7. Kolombiya'dan örnek uygulama:..
    8. İslam düşmanları Hollanda'da cami..
    9. Başakşehir fırsat tepti!
    10. Devrilen tırda sıkışan sürücüyü..
    11. Düzce'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi..
    12. Rusya'dan görülmemiş füze! Uydular..
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de
    14. "Ya içseydim, olabilecekleri hayal..
    15. Kazada hayatını kaybeden gencin..
    16. Fenerbahçe'den şaşırtan paylaşım: Cocu..
    17. İran'ın füze saldırısından sonra..
    18. Yunanistan'da kurtarma paketi sonrası..
    19. Yumurta kabuğu soymanın püf noktaları..
    20. Çocuklarda günlük su tüketimi ne kadar..
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! Serbest kalabilir
    Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! Serbest kalabilir
    Diriliş'in yeni sezonuyla ilgili önemli ayrıntı!
    Diriliş'in yeni sezonuyla ilgili önemli ayrıntı!
    Köylülerin kabusu oldu! Korkudan evden çıkamıyorlar
    Köylülerin kabusu oldu! Korkudan evden çıkamıyorlar

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Zaharçenko suikastının görüntüleri ortaya çıktı
    Zaharçenko suikastının görüntüleri ortaya çıktı
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama! 'O kararlara saygı duymuyoruz'
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama! 'O kararlara saygı duymuyoruz'