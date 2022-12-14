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Spor Türk futbolunda bir ilk! O futbolcular şimdi yandı
Spor

Türk futbolunda bir ilk! O futbolcular şimdi yandı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapacakları yeni uygulamayla maçlardan önce takımların oynadıkları sistem, futbolcuların özellikler ve hangi futbolcuların hakemleri aldatmaya çalıştığına dair bilgiler verileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 15:54:00 -
Türk futbolunda bir ilk! O futbolcular şimdi yandı

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Kış Semineri'ne katılmak için Antalya'ya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbolcuları ve hakemleri ilgilendiren yeni bir uygulamaya geçileceğinin bilgisini verdi.

Futbolcular hakkında hakemlere bilgi verilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapacakları aplikasyonla, hakemlere maçlardan önce takımların oynadığı sistem, futbolcuların özellikleri, hangi futbolcunun hakemi aldatmaya çalıştığı ve futbolcuların davranışlarının da aralarında bulunduğu bilgiler verileceğini söyledi.

TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:

"Türkiye'de uygulamaya başlayacağız"

"Devamlı suretle bir hakem eğitimi devam edecek. UEFA'da uygulanan hakem eğitimini Türkiye'de de uygulamaya başlayacağız. Hem sahada eğitim olacak hem de teorik eğitim olacak. Turkcell ile görüşüyoruz. Bir aplikasyona gerek dışarıda gerek evin içinde yapacakları bütün antrenmanlar yüklenecek. Performansları hakem akademisi tarafından takip edilecek. Diyelim ki bir gün sonra hakemin maçı var. Çıkacağı maçtaki iki takımla ilgili, 'Takımların oynadığı sistem nedir? Futbolcuların özelliği nedir? Hangi futbolcu hakemi aldatır? Hangi futbolcunun davranışları neler?', hepsiyle ilgili de bilgiler verilecek. Buna göre de hakem hazırlanacak.

"Hakemlerimiz eğitim almaya devam edecek"

Hakemlerimiz eğitim aldı, bir daha eğitim almayacak, şeklinde olmayacak. Tekrar aynı döngü devam edecek. Tekrar sırası gelen hakemlerimiz eğitim almaya devam edecek. Özellikle şunun altını çiziyoruz, 'İyinin düşmanı mükemmeldir'. Her zaman mükemmeli arayacağız."

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