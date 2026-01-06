  • İSTANBUL
Türk futbolunda bahis depremi: TFF 123 futbolcunun cezasını resmen onadı!

Türk futbolunda bahis depremi: TFF 123 futbolcunun cezasını resmen onadı!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında adı geçen 123 futbolcu hakkında verilen ağır cezaları karara bağladı. Kurul; 6, 9 ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan futbolcuların itirazlarını reddederek cezaları oy birliğiyle onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bahis eylemlerine karıştığı tespit edilen futbolculara yönelik verdiği cezalar, Tahkim Kurulu tarafından tescillendi. TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, itiraz dosyalarını inceleyen kurulun, alt mahkemenin verdiği kararlarda hukuki bir isabetsizlik görmediği belirtildi.

BAHİS EYLEMİNE OY BİRLİĞİYLE CEZA

Tahkim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca verilen cezaların sübut bulduğu ifade edildi. 123 futbolcunun başvurusunu reddeden kurul, cezaların tayini ve hukuki niteleme bakımından kararın onanmasına oy birliğiyle hükmetti. Bu kararla birlikte, Türk futbolunda uzun süredir gündemi meşgul eden bahis soruşturmasında cezalar kesinleşmiş oldu.

6 AYDAN 1 YILA KADAR MEN

Onanan kararlar kapsamında futbolcular, ihlallerinin derecesine göre farklı sürelerde sahalardan uzak kalacak. Toplamda 123 ismin yer aldığı listede 58 futbolcu 6 ay, 38 futbolcu 9 ay ve 27 futbolcu ise 12 ay boyunca hak mahrumiyeti cezası alarak profesyonel faaliyetlerden men edildi. Listede Murat Akça, Erhan Şentürk ve Mustafa Çeçenoğlu gibi profesyonel liglerde tanınan isimlerin de bulunması dikkat çekti.

 

