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Spor Türk futbolu alarm veriyor! Sancaklı acı gerçekleri açıkladı
Spor

Türk futbolu alarm veriyor! Sancaklı acı gerçekleri açıkladı

Eski milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, konuk olduğu programda Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu. Sancaklı hayalinin Spor Bakanı olmak olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 23:20:00 -
Türk futbolu alarm veriyor! Sancaklı acı gerçekleri açıkladı

Eski milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Haber Global'de yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Türk futbolunun şimdiki sistemde geleceğinin parlak olmadığını ve borç batağına saplandığını belirten Sancaklı, yayıncı kuruluşunun Türkiye'deki futbola bakışıyla ilgili, "beIN Sports Türkiye'den kaçmak istiyor. 25 ülkenin yayınını yapıyorlar. İngiltere liginin yayınını yapıp diğer 24 ülkeye satıyorlar, böyle bir ağ kurmuşlar. Bir tek Türkiye ligini kimse yayınlamak istemiyor" ifadelerini kullandı.

"Mesut'u Ali Koç'un dışıda kimse alamazdı"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Mesut Özil'in transferiyle ilgili de açıklamalarda bulunan eski futbolcu ve MHP Milletvekili, "Bence dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesi. Bu şartlarda Ali Koç'un dışında hiç kimse Mesut Özil'i alamazdı" ifadelerini kullandı.

Adı TFF başkanlığı için geçti

Saffet Sancaklı, programın sonlarına doğru siyasette almak istediği görevi anlattı. Spor Bakanı olmak için siyasete girdiğini belirten Sancaklı, bir gün bu hayalini gerçekleştireceğini dile getirdi. Saffet Sancaklı'nın adı 2019 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için geçmişti.

 

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