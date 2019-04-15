Türk fuarcılık sektörünün 2019'da yüzde 15 büyümesi bekleniyor

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Türk fuarcılık sektörünün bu yıl yüzde 15 civarında büyümesini öngörüyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı." dedi.

Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de fuarların her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Fuarların büyümesiyle üretim ve ihracatın da arttığını belirten Ersözlü, "Bu kapsamda ekonomideki istihdam da büyüyor. Fuarların en önemli amaçlarından biri de ihracata hizmet etmesidir. Fuarların ihracata büyük katkısı var. Türkiye'deki toplam ihracatın yüzde 20'si fuarlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Yani yapılan ihracatın 35 milyar dolarlık kısmı fuarlar sayesinde sağlanıyor. Biz bu fuarların gelişmesini ne kadar sağlarsak, ihracattan aldığımız pay da bir o kadar büyüyecektir." diye konuştu.

Türkiye'de her yıl 500'e yakın fuar düzenlendiğine dikkati çeken Ersözlü, şöyle devam etti:

"Fuarcılıkta sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirebilmemiz çok önemli. Türk fuarcılık sektörünün bu yıl yüzde 15 civarında büyümesini öngörüyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı. Bu artışı etkileyen en önemli faktör Güney Amerika, Asya Pasifik ve Orta Asya ülkelerinden gelen katılımcı sayısındaki yükseliş. Çünkü bu ülkelerden daha önce çok az ziyaretçi gelirdi. Ancak şimdi çok fazla ziyaretçi geliyor. Yani ziyaretçi çeşitliliğimiz arttı."

-"İstanbul Havalimanı çok doğru bir karardı"

Türkiye'deki fuarlardan yaklaşık yarısının İstanbul'da gerçekleştirildiğini aktaran Ersözlü, şunları kaydetti:

"Fuarlar büyüdükçe ülkeler büyür. Bu yüzden bu işin üzerine eğilmemiz gerekiyor. Fuarlara gelen iş insanlarının yaşadıkları coğrafyalara baktığımızda ise daha çok Avrasya, Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu'dan geldiklerini görüyoruz. İstanbul Havalimanı'nın yapılmasıyla ülkeye gelen turist sayısının artacağı gibi, fuarlara katılan ziyaretçi sayısı da olumlu etkilenecektir. Bu yüzden İstanbul Havalimanı çok doğru bir karardı. Çünkü bu havalimanının yapılması ziyaretçi çeşitliliğimizi artırdı."

Ersözlü, İstanbul dışında yaklaşık 40 şehirde daha birçok sektörde ciddi fuarların düzenlendiğini de sözlerine ekledi.