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Türk firmaları Afrika'nın en büyük inşaat fuarına katıldı

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen:- "İnşaat sektörü 20 yıldır Türkiye ekonomisinin ana omurgasını oluşturuyor. Bu fuar Türk firmalarının Güney Afrika başta olmak üzere Sahra Altı Afrika'ya açılmalarında önemli bir adımı teşkil ediyor"

13 Haziran 2019 Perşembe 14:51
Türk firmaları Afrika'nın en büyük inşaat fuarına katıldı

ABUJA (AA) - Türkiye'de inşaat ve inşaat malzemeleri alanında faaliyet gösteren 15 firma, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen "Afrika İnşaat Fuarı'na katıldı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara Türkiye'nin yapı ve inşaat alanında önde gelen 15 firmasının katıldığını dile getirerek, "İnşaat sektörü 20 yıldır Türkiye ekonomisinin ana omurgasını oluşturuyor. Bu fuar Türk firmalarının Güney Afrika başta olmak üzere Sahra Altı Afrika'ya açılmalarında önemli bir adımı teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Fuara katılan firmalardan BVS Bülbüloğlu Cranes temsilcisi Beril Bülbüloğlu, "Güney Afrika'da ilk kez bir fuara katılıyoruz ama ürünlerimiz için dağıtıcı olmak isteyen birçok firma bize talepte bulundu." ifadesini kullandı.

Tensaform Satış ve Pazarlama Müdürü Kemal Eke de Güney Afrika piyasasında uluslararası inşaat şirketlerinin daha az faaliyet gösterdiğini ve bu açıdan kendileri için yeni fırsatlar olduğuna dikkati çekti.

Yaklaşık 70 ülkeden 10 bine yakın sektör temsilcisinin katıldığı üç günlük fuar bugün sona erecek.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:51
  1. Güney Afrika

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