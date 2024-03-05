Türk firmalar ile Sırbistan arasındaki enerji yatırımı! İki büyük gelişme... Yatırımlara başlayacaklar

Türk enerji şirketlerinin son dönemde en fazla ilgilendiği coğrafyalardan biri de eski Yugoslav ülkeleri. hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay Kosova ve Sırbistan’da sektöre yönelik iki gelişme haberi...

Bunlardan ilki Türkiye’nin önde gelen şirketleri Çalık Holding ve Limak Grubu’nun konsorsiyumla, Güriş’in ise tek başına teklif vermeye hazırlandığı Kosova’daki yenilenebilir enerji projesiydi.

Haberimizde Kosova’da 2012 yılından bu yana enerji dağıtım işini üstlenen Limak ve Çalık’ın kurduğu ortaklığın yanı sıra Güriş, ülkedeki ilk güneş santrali projesine talip olmuştu.

Rahovec belediyesinde inşa edilmesi planlanan 100 MW'lık güneş enerjisi projesi geliştirme işi, 950 MW’lık proje zincirinin de ilk adımı oldu. Toplamda 1.2 milyar euroluk büyüklüğe sahip projede Türk firmalarının yarışacak olması oldukça önemli.

Limak-Çalık ve Güriş, Kosova’ya teklif verdi

Kosova’nın ardından enerjide bu kez ikinci gelişme ise Sırbistan’da yaşandı. Türk şirketi Vulcanus ve ABD’li ortağı Sunflow Holding LLC’nin ortaklığında kurulan Belgrad merkezli Windflow East, Sırbistan'ın güneyindeki Vranje yakınında 60 MW'lık bir rüzgar parkı inşa etmek için ilk adımı attı. Bu projede de Türk şirketi ve ortağı, 179 hektarlık alana her biri 6,2 MW'lık dokuz rüzgar santrali kurmayı planlıyor. Eski Yugoslav coğrafyasında enerjiye yönelik son gelişme ise yine Sırbistan’da yaşandı.

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dunyacomun aktardığı haberde: Türk yenilenebilir enerji şirketi Fortis Energy, Sırbistan'ın kuzeyindeki Voyvodina ilinde yer alan Dolovo köyünde 3 MW'lık bir biyogaz enerji santrali faaliyete geçirdi. Türkiye ve Avrupa’da faaliyet gösteren İstanbul merkezli UCK Holding bünyesindeki şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda tesisin üç motorunun yılda 28 milyon KWh'den fazla elektrik üretmesinin beklendiğini ve bunun 12 bin eve güç sağlamaya yeteceği açıklandı. Şirket bu tesisle fosil yakıtlardan kaynaklanan 20 milyon kilogram CO2 eşdeğerinin emisyonunu önleyecek.

Çinli şirketlerden 2 milyar dolarlık yatırım

Yenilenebilir enerjiye yönelik önemli teşvikler sunan Sırbistan’da 2028 yılına kadar 2 bin MW kurulu gücünde güneş ve rüzgar enerjisi ile yılda 30 bin ton yeşil hidrojen üretimi yatırımı yapılacak. Bu süreçte en fazla ilgi ise Çinli şirketlerden geliyor. Çinli şirketler Shanghai Fengling Renewables ve Sırbistan Zijin Copper, Sırbistan’daki rüzgar, güneş ve hidrojen projelerine 2 milyar euro yatırım yapacak. Rüzgar santralleri toplam 1.500 MW kapasiteye, planlanan güneş santralleri ise 500 MW kapasiteye sahip olacak.