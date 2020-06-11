Türk fındığında tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı

Dünya fındık üretim ve ihracatının yüzde 70’e yakın kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2019-2020 sezonunu tamamlanmadan tüm zamanların sezonluk rekoruna ulaşarak 302 bin ton iç fındık ihracatını gerçekleştirdi. Bu da miktar bazında daha şimdiden tüm sezonların ihracat rekorunu oluşturdu.

1 Eylül-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen sezonluk fındık ihracat rakamlarında şimdiye kadar en fazla 301 bin tonluk iç fındık dış satımına ulaşılmıştı. 31 Ağustos’ta tamamlanacak 2019-2020 sezonunun tamamlanmasına iki buçuk aydan fazla bir zaman daha olmasına rağmen ihracat rakamı 302 bin tona (604 bin ton kabuklu) ulaşarak rekoru şimdiden kırmış oldu. Bu ihracatın karşılığında ise 2 milyar doları aşkın döviz girdisi sağlandı.

Öte yandan Türkiye 130’u aşkın ülkeye fındık ihracatı gerçekleştiriyor.