Türk F-35’lerini Yunan’a veriyorlar

Mehmet Aydın

Doğu Akdeniz’deki restleşmede açık şekilde Yunanistan’ın yanında saf tutan Amerika, NATO müttefiki Türkiye ile köprüleri tamamen atacak yeni bir hamleye hazırlanıyor. Washington’ın krizi derinleştirecek yeni Türkiye karşıtı skandal adımı Yunan medyası tarafından ‘ABD’den sesli mesaj’ başlıklarıyla duyuruldu.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Marco Rubio imzasını taşıyan 13 maddelik yeni tasarı, Washington ve Atina arasındaki askeri iş birliğini daha da artırmayı hedefliyor. Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki müttefikleri İsrail ve Güney Kıbrıs’la enerji iş birliklerinden de söz edilen tasarıya göre ABD, Atina yönetimini mutlaka desteklemeli. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Yunan ordusunun modernizesi için çabalarını artırması gerektiğini vurgulayan tasarı, Washington’ın donanma gemileri için de devreye girmesini gündeme getiriyor.

5 yıl 25’er milyon $ maddi destek

Tasarıya göre ABD, Yunanistan’ı Rus silahlarından kurtarıp 2022-2026 yılları arasında Yunanistan’a yıllık 25 milyon dolarlık askeri yardım yapılmasını talep ediyor.

Tasarıdaki en dikkat çekici madde ise, Türkiye için üretilen F-35 jetlerinin Yunanistan’a verilmesinin istenmesi oldu. Tasarıda “S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye teslim edilmeyen uçakları içerecek şekilde F-35 savaş uçaklarının Yunanistan’a satışının yapılması” istendi. Yunan medyası, ‘ABD’den Türkiye’ye sesli mesaj’ başlıklarıyla tasarıyı duyurdu.

Tasarıda’daki diğer bazı maddeler şöyle:

* ABD hükümeti, Uluslararası Askeri Eğitim ve Öğretim Programı (IMET) aracılığıyla Yunanistan’a yatırım yapmaya devam etmelidir.

* ABD Hükümeti, Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail ile deniz güvenliği konusunda ortak iş birliği tatbikatlarını desteklemelidir.

* ABD Kalkınma Finansmanı Kurumu, bölgenin güvenliğine ve Yunanistan’ın refahına katkıda bulunan tersaneler ve limanlar dahil olmak üzere Yunanistan’daki stratejik altyapı projelerine özel yatırımı desteklemelidir.

* Yunanistan ile imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması (MDCA) 5 yıllık bir süre için uzatılmalı ve Yunan askeri tesislerinde daha derin ortaklıklar içermelidir.

* ABD, Doğu Akdeniz Enerji Merkezi’ni kurmalı.