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Seyahat THY’den Güney Avrupa fırsatı: 119 dolar’dan başlayan fiyatlar
Seyahat

THY’den Güney Avrupa fırsatı: 119 dolar’dan başlayan fiyatlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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THY’den Güney Avrupa fırsatı: 119 dolar’dan başlayan fiyatlar

Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa’daki bazı destinasyonlara yönelik gidiş-dönüş uçuşları için indirimli bilet fırsatı sundu.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çoğunlukla Güney Avrupa ülkeleri olmak üzere, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 9 Ekim'e kadar bilet satın alabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında gidiş-dönüş Priştine ve Üsküp'e 119 dolar, Saraybosna’ya 129 dolar, Tiran’a 139 dolar, Podgorica, Atina ve Selanik’e 149 dolar, Lubliyana, Zagreb, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari, Palermo, Bilbao ve Sevilla’ya 189 dolar, Belgrad, Milano, Roma, Venedik, Bologna, Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya’ya 199 dolar, Lyon, Marsilya, Toulouse ve Bordo’ya 209 dolar, Porto’ya 219 dolar, Lizbon, Paris ve Nice’e 229 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanyayla ilgili detaylara THY'nin internet sitesi ve 444 0 849 numaralı çağrı merkezi veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

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