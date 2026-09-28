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Kültür Sanat
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Yeniakit Publisher
Dünyanın en eski yemek takımı bulundu: Tam 2 bin 100 yıllık batıktan çıktı!

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Dünyanın en eski yemek takımı bulundu: Tam 2 bin 100 yıllık batıktan çıktı!

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2 bin 100 yıl önce batan bir geminin enkazından dünyanın en sofra takımı bulunduğunu açıkladı.

#1
Foto - Dünyanın en eski yemek takımı bulundu: Tam 2 bin 100 yıllık batıktan çıktı!

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında, 2025 yılında kazısına başlanan seramik yüklü gemi batığı, antik dönemin sofra kültürüne ve Akdeniz ticaretine ışık tutuyor. Deniz yüzeyinin 42-55 metre altında sürdürülen çalışmalarda, bugüne kadar binlerce eser çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmalara ilişkin açıklamasında, “Akdeniz’in derinliklerinden 2 bin 100 yıllık sofra takımlarını gün yüzüne çıkarıyoruz.” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Dünyanın en eski yemek takımı bulundu: Tam 2 bin 100 yıllık batıktan çıktı!

Batıktan çıkarılan eserlerin dönemin üretim becerisini ve ticaret hayatını ortaya koyduğunu belirten Ersoy, “Sandıklara yerleştirilirken aralarına konulan kil sayesinde günümüze sağlam ulaşan bu eserler, Anadolu’nun üretim ustalığını ve Akdeniz’in ticaret geçmişini bugüne taşıyor.” dedi. Ersoy, sualtı robotlarının desteğiyle çalışmalarını sürdüren kazı ekibine ve Mavi Vatan’ın kültürel mirasını ortaya çıkaran tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

#3
Foto - Dünyanın en eski yemek takımı bulundu: Tam 2 bin 100 yıllık batıktan çıktı!

BİR GEMİDE 122 FARKLI FORM VE BOYUTTA SERAMİK Batığın ana yükünü, Antakya kökenli tabak ve kaseler oluşturuyor. Hatay’ın Arsuz ilçesinde, antik adıyla Rhosus’un kıyılarında üretildiği düşünülen eserler arasında kuruyemiş tabakları, çorba kaseleri, balık tabakları ve çeşitli boyutlarda tepsiler bulunuyor.

#4
Foto - Dünyanın en eski yemek takımı bulundu: Tam 2 bin 100 yıllık batıktan çıktı!

Toplam 122 farklı form ve boyuttaki seramik ürün, dönemin zengin sofra kültürünü yansıtıyor. Özellikle Roma’da talep gören bu ürünler, Akdeniz dünyasının lüks yemek takımları arasında yer alıyor. Batıkta, Ege’deki bazı adalarda üretildiği düşünülen amforalar da bulundu. Farklı üretim merkezlerine işaret eden buluntular, geminin taşıdığı yükün çeşitliliğini ortaya koyuyor.

#5
Foto - Dünyanın en eski yemek takımı bulundu: Tam 2 bin 100 yıllık batıktan çıktı!

ÇİÇERO’NUN DOSTU İÇİN SİPARİŞ ETTİĞİ KAPLAR Arsuz seramiklerinin tarihî önemini artıran ayrıntılardan biri, Romalı hatip ve devlet adamı Çiçero’nun yazışmalarında da yer almaları. Çiçero, MÖ 50 yılında dostu Attikus’a yazdığı mektupta, onun için Rhosus’tan seramik kaplar sipariş ettiğini anlatıyor. Bu yazışma, bölgede üretilen sofra kaplarının Roma dünyasında tanındığını ve tercih edildiğini gösteriyor.

#6
Foto - Dünyanın en eski yemek takımı bulundu: Tam 2 bin 100 yıllık batıktan çıktı!

Adrasan batığında bulunan seramiklerin Rhosus üretimiyle ilişkilendirilmesi, kazıyı antik kaynaklarda adı geçen bu ürünlerin deniz ticaretindeki yerini anlamak açısından da önemli kılıyor.

#7
Foto - Dünyanın en eski yemek takımı bulundu: Tam 2 bin 100 yıllık batıktan çıktı!

2 BİN 100 YIL BOYUNCA KORUYAN KİL Batıktaki tabak ve kaselerin günümüze iyi durumda ulaşmasının ardında, yükleme sırasında uygulanan bir yöntem bulunuyor. Seramikler ahşap sandıklara yerleştirilmeden önce aralarına kil konuldu. Bu uygulama, gemi batarken eserlerin kırılmasını önleyerek binlerce yıl boyunca korunmalarına yardımcı oldu. Denizden çıkarılan tabak ve kaseler, dönemin işçiliğini ve biçim özelliklerini bugün de gözler önüne seriyor.

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