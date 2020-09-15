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Aktüel Türk F-16'ları Azerbaycan'ın Gence kentinde uçuş gerçekleştirdi
Aktüel

Türk F-16'ları Azerbaycan'ın Gence kentinde uçuş gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:08:10 -
Türk F-16'ları Azerbaycan'ın Gence kentinde uçuş gerçekleştirdi

BAKÜ (AA) - Türk F-16 uçakları, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Gence kentinde uçuş yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Bakü'nün kurtuluş günü kapsamında düzenlenen etkinlikte uçuşlar Genceliler tarafından büyük ilgiyle karşıladı.

Genceliler, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla uçakları selamladı.

Gence semalarında Türk F-16'ları ile Azerbaycan savaş uçakları ve her iki ülkenin askeri helikopterleri de uçuş gerçekleştirdi.


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