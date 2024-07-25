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Teknoloji Türk F-16 savaş uçakları Katar yolcusu! Resmen duyurdular: Dünyaya açılıyor! Türkiye'yi neler bekliyor?
Teknoloji

Türk F-16 savaş uçakları Katar yolcusu! Resmen duyurdular: Dünyaya açılıyor! Türkiye'yi neler bekliyor?

Yeniakit Publisher
2024-07-25 18:14:00 - 2024-07-25 18:25:09
Türk F-16 savaş uçakları Katar yolcusu! Resmen duyurdular: Dünyaya açılıyor! Türkiye'yi neler bekliyor?

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-16 savaş uçağı, Katar Hava Unsur Komutanlığı’nın kurulmasıyla birlikte bölgeye intikal ediyor.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-16 savaş uçağı, Katar Hava Unsur Komutanlığı’nın kurulmasıyla birlikte bölgeye intikal ediyor.

Katar’daki Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası’nda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudu artıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar’da ‘Kara Unsur Komutanlığı’nın ardından ‘Hava Unsur Komutanlığı’ ile ‘Deniz Unsur Komutanlığı’nı da aktif hale getiriyor.

Bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait 2 adet TUZLA Sınıfı Karakol Botu (TCG KUMKALE ve TCG KUŞADASI), 26 Temmuz’da Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’ndan Katar’a törenle uğurlanacak. Akabinde ise Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-16 Fighting Falcon savaş uçağı, 30 Temmuz’de Katar’a intikal edecek.

Hava ve deniz unsur komutanlıklarının faal hala gelmesiyle birlikte Katar Silahlı Kuvvetleri’yle yapılan çalışmalar, eğitimler, tatbikatlarla ortak bilgi, tecrübe ve yetenek paylaşımı farklı alanlarda da yaygınlaştırılacak.

Ağustos ayından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar’da; T-155 FIRTINA Obüsü, ZMA-15 Zırhlı Muharebe Aracı, TUZLA Sınıfı Karakol Botu ve F-16 Fighting Falcon savaş uçağı gibi bir dizi önemli platformu konuşlandırmış olacak.
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Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Katar’daki mevcudiyeti, Türkiye-Katar savunma sanayii iş birliğine de çok kritik faydalar sağlıyor. Katar, son 5 yıl içerisinde Türkiye’den çok önemli savunma ve havacılık sanayi tedarikleri gerçekleştirdi.

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