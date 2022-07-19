Türk esnaflar isyan etti... Yunanistan şimdi de kokoreçe göz dikti

Türkiye ile Yunanistan bir kez daha karşı karşıya kaldı. Daha önce Türk mutfağındaki bir çok ürüne göz diken Yunanistan, şimdi de kokoreçin kendilerine ait olduğunu savundu. İsmini de "kokretsi" olarak değiştirdi.

Yunanistan kokoreçe göz dikti

İşte vatandaş ve esnaftan gelen tepkiler:

"Yunanistan'daki şefler bizim yemeğimiz diyor. Onların bakış açısına göre her şey onların, İstanbul da onların"

Kokoreç esnafı tepkili

"Bizde kokoreç varken Yunanistan var mıydı acaba?"

"Kokoreç ne zamandan beri bunların geleneksel yemeği olmuş. Buradan onlara sesleniyorum, 40 senedir biz burada bu işi yapıyoruz"