Türk enerji devi şirketten haber var: Yunanistan'da dev yatırım yapma kararı aldı... İlgili hiç beklenmedik karar

ürk Şirketlerinin yurtdışında yatırımları devam ediyor. Her geçen gün Avrupa ve dünyanın çeşitli noktalarından yeni fabrikalar ve tesisler kuruluyor.

Son olarak Margün Enerji Yunanistan'da yatırım yapma kararı aldı.

MAGEN (Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.), sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı büyüme stratejileri doğrultusunda uluslararası yatırımlarını genişletiyor. Şirket, 27 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle Yunanistan'da yeni bir şirket kurma kararı aldığını duyurdu.

YENİ ŞİRKET MARGUN CLIMATECH B.V.

Margün Enerji'nin İklim Teknolojileri Alanındaki Yatırım Hamlesi

24 Nisan 2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerde büyüme hedeflerini desteklemek adına çeşitli greenfield ve brownfield projeleri, satın alma ve birleşmeler (M&A) ile global şirketlerle stratejik ve finansal ortaklıklar kurma kararı alındı. Bu çerçevede, iklim teknolojilerine odaklanacak olan Margun Climatech B.V., 26 Nisan 2024 tarihinde Hollanda'da 1.000.000 Euro başlangıç sermayesiyle kuruldu.

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Margün Enerji'nin Küresel İklim Değişikliği Mücadelesindeki Rolü

Margun Climatech B.V.'nin 30 Nisan 2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Yunanistan'da yeni bir şirket kurulmasına ve gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildi. Bu yeni girişim, şirketin küresel iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynamasını ve teknoloji odaklı sürdürülebilir çözümler üretmesini amaçlıyor. Yatırımcılar ve kamuoyu, süreç hakkında gelişmeler oldukça bilgilendirilecek.