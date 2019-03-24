Türk ekonomisine saldırmaya başladılar! İşte gerçekler...

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi döviz kuru üzerinden Türkiye'ye saldırarak siyaseti şekillendirmek isteyenlerin maskesi bir kez daha düştü. BDDK ve SPK, Türkiye'yi hedef alanlara karşı harekete geçerek inceleme başlattı. İşte saldırının ve soruşturmanın odağındaki JP Morgan'ın manipülatif faaliyetleri..

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlattı.

Saldırıların odağında tanıdık bir banka

Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen ekonomik saldırıların odağındaki kurum JP Morgan! JP Morgan Bankası, Türkiye döviz swap işlemlerinin en büyük oyuncusu ve bu işlemlerin dörtte birini gerçekleştiren kurumdur.

Banka, yapmış olduğu bu işlemler neticesinde elde ettiği kritik döviz pozisyon bilgilerini kullanarak; insider trading kapsamına girecek işlemler gerçekleştiği konuşuluyor.

JP Morgan, "içerden öğrenilen ticari sırları" piyasayı etkiyecek şekilde kullanmış.

Bu başlı başına bir fecaat ama asıl skandal "içerden öğrenilen ticari sır" olarak sunulan bilgilerin de yalan, yanıltıcı ve manipülatif olması.

Spekülatif raporlar

Ayrıca JP Morgan bu manipülatif bilgileri kullanarak, son dönemde Türk Lirası hakkında spekülatif amaçlı bazı raporlar üretmiş.

Aynı bankanın, yazdığı raporlar aracılığıyla, 2015 yılında benzer işlemleri Endonezya da yaptığı ve Endonezya para birimi üzerinde ciddi değer kayıplarına sebep olduğu tespit edilmiş, daha sonra yazdığı raporu geri çekmesine rağmen 16 ay boyunca Endonezya da işlem yapması yasaklanmıştı.

Bu ilk skandalı değil

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Türkiye'yi hedef alan JP Morgan'ın sicili oldukça kirli! Borsa İstanbul 2017'de dünyanın en çok yükselen borsalarından birisi ollmuş, borsa şirketlerinin kârları ise yüzde 93 artmıştı. Eldeki veriler Türk ekonomisi ve borsa şirketleriyle ilgili gerçekleri ortaya koyarken JP Morgan'dan piyasaları şaşırtan bir Türkiye değerlendirmesi gelmişti. JP Morgan stratejistlerinin yayımladığı notta Çin, Güney Kore, Brezilya, Rusya ve Peru'da 'ağırlığı artır' tavsiyesi verirken, Türkiye, Güney Afrika, Meksika ve Kolombiya için 'ağırlığını azalt' tavsiyesi verilmişti!

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