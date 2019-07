Türk Eczacıları Birliği sonuç deklarasyonunu açıkladı

Türk Eczacıları Birliği, 41’inci Dönem Merkez Heyeti 3’üncü Bölgelerarası Toplantı sonrasında sonuç deklarasyonunu açıkladı.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’deki eczacılık fakültelerinin çokluğuna dikkat çekilerek, işsizlik vurgusu yapıldı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin açılması ile birlikte eczacılık fakültesi sayısı 50’ye yükselmiş oldu. Eczacı akademisyeni olmayan, öğretim elemanı kadroları eksik, altyapısı yetersiz, fiziki ve sosyal imkanları kısıtlı, bilimsel çalışma yapmaya uygun ortamı olmayan eczacılık fakülteleri zaten bu ülkenin acı bir gerçeği iken açılan yeni eczacılık fakültelerini endişeyle, şaşkınlıkla takip ediyoruz. Ve net bir şekilde, bir kez daha söylüyoruz: Açılan fakülteler, artırılan kontenjanlar mesleğimizi, mesleğimizin geleceğini, toplum sağlığımızı, ülkemizin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Türk Eczacıları Birliği olarak mesleğimiz adına endişeliyiz. Ülkemiz adına endişeliyiz. Geleceğimiz adına endişeliyiz. Karşı karşıya olduğumuz tablodan dolayı endişeliyiz. Bugün geldiğimiz noktada; ülkemizde her dört gençten biri işsiz ve bu işsizlerin yüzde 29’u üniversite mezunu, diplomalar bir nevi işsizlik belgesi, gençlerimiz yarınlarından umutsuz. Açılan her yeni fakülte, artırılan her kontenjan bu tabloyu daha da korkunç, daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmekte. Açıkça söylüyoruz: Tabeladan ibaret fakülteler, bu ülkenin kaynaklarını boşa harcamaktır. Açılan bu fakülteler sadece birilerine rant sağlamaktadır. Fakülteler bilim yuvasıdır ve nitelikli bilim insanı yetiştirmelidir. Bunun aksi asla düşünülemez. Bir kez daha tekrar ediyoruz: İş gücü planlanması yapılmadan açılan fakülteler, artırılan kontenjanlar bu ülkenin gençlerine zulmetmektir; gençlerimizin yarınlarından, ülkemizin geleceğinden çalmaktır. Türk Eczacıları Birliği eczacılık mesleğinin en büyük güvencesi olduğu gibi mesleğin geleceğinin de en büyük savunucusudur.”