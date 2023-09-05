Türk Eczacılar Birliği hastaları mağdur ediyor

Erdoğan Gül isimli faktör 13 eksikliği olan hasta her ay alması gereken Fibrogammin 1250 isimli ilacını şubat ayından bu yana ( 8 aydır ) temin edemiyor. Kalıtsal kanama bozukluğu olan hemofili hastalığında kullanılan ve hayati önem taşıyan bu ilaç sadece Türk eczacılar birliği üzerinden temin edilebiliyor. Ödemesi SGK tarafından karşılanan bu ilacın şubat ayında siparişi geçildiğini belirten hasta o zaman Türk eczacılar birliği ilaç farkı istemesine ve ilaç fiyat farkını yatırmasına rağmen halen getirilmemesinden mağdur. Türk eczacılar birliği ile görüşen hasta ilacın neden gelmediğini sorduğunda sürekli farklı sorunlarla karşılaştığını bakanlık onayı olmadığını, bir süre sonra tekrar durumu öğrenmek için aradığında ilaç firmasından onay alınmadığı cevabını alarak ilacına ulaşamıyor. Sorunu Cimere defalarca yazan Sağlık bakanlığını arayan hasta halen sonuç alamadığını ve bu ilacın iç kanama önleyici hayati önem taşıdığını belirtiyor.