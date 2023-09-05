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Ekonomi Türk Eczacılar Birliği hastaları mağdur ediyor
Ekonomi

Türk Eczacılar Birliği hastaları mağdur ediyor

Yeniakit Publisher
2023-09-05 10:53:00 -
Türk Eczacılar Birliği hastaları mağdur ediyor

Yurt dışından ithal olarak getirilen bazı ilaçlar Türk eczacılar birliğinden temin edilemiyor.

Erdoğan Gül isimli faktör 13 eksikliği olan hasta her ay alması gereken Fibrogammin 1250 isimli ilacını şubat ayından bu yana ( 8 aydır ) temin edemiyor. Kalıtsal kanama bozukluğu olan hemofili hastalığında kullanılan ve hayati önem taşıyan bu ilaç sadece Türk eczacılar birliği üzerinden temin edilebiliyor. Ödemesi SGK tarafından karşılanan bu ilacın şubat ayında siparişi geçildiğini belirten hasta o zaman Türk eczacılar birliği ilaç farkı istemesine ve ilaç fiyat farkını yatırmasına rağmen halen getirilmemesinden mağdur. Türk eczacılar birliği ile görüşen hasta ilacın neden gelmediğini sorduğunda sürekli farklı sorunlarla karşılaştığını bakanlık onayı olmadığını, bir süre sonra tekrar durumu öğrenmek için aradığında ilaç firmasından onay alınmadığı cevabını alarak ilacına ulaşamıyor.  Sorunu Cimere defalarca yazan Sağlık bakanlığını arayan hasta halen sonuç alamadığını ve bu ilacın iç kanama önleyici hayati önem taşıdığını belirtiyor.

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Yorumlar

BURAK ASLAN

Türk eczacılar birliğinden buna benzer şikayetler sürekli duyuluyor. Bu kurum neden denetlenmiyor. Sağlık bakanlığı çalışma bakanlığı neden duymuyor bu sorunları.
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