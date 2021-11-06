Türk Eczacılar birliği atıyor, onlar yayıyor! Yıllardır gerçekleşmeyen 'ilaç krizi' yalanı
İktidar düşmanı medya, yıllardır ortaya attığı "ilaç krizi" yaşanacak yalanını bir seviye öteye götürerek, "Ve kriz başladı" yaygarası koparttı.
Yeniakit.com.tr
Türk Eczacılar Birliği, ilaç yokluğu ile karşı karşıya olunduğunu iddia ederek, "ilaç krizi" yaşandığını öne sürdü. TEB'in iddiası Oda TV'de, "Ve kriz başladı" yaygarası kopartılarak servis edildi.
Yıllardır ortaya atılan bu iddia, hiçbir zaman "kriz" yaşatmasa da, iktidar düşmanı medya aynı yalana ısrarla devam etti.
Yalanınız batsın!
Yıllardır süregelen yalan haberlerden bazıları şöyle:
Oda TV Ekim 2018: Kriz şimdi de eczacıları vurdu
Oda TV Ocak 2020: Eczanemde en çok kullanılan 150 ilaç yok
Cumhuriyet Ocak 2020: Zam beklentisi nedeni ile ilaç bulunamıyor
Sözcü Şubat 2020: 500 ilaç piyasada yok
Oda TV 23 Ekim 2021: Kur şoku eczaneleri vurdu
Oda TV 27 Ekim: Büyük bir ilaç kriziyle karşı karşıyayız
Oda TV 7 Kasım 2021: Ve kriz başladı