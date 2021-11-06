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Medya Türk Eczacılar birliği atıyor, onlar yayıyor! Yıllardır gerçekleşmeyen 'ilaç krizi' yalanı
Medya

Türk Eczacılar birliği atıyor, onlar yayıyor! Yıllardır gerçekleşmeyen 'ilaç krizi' yalanı

İktidar düşmanı medya, yıllardır ortaya attığı "ilaç krizi" yaşanacak yalanını bir seviye öteye götürerek, "Ve kriz başladı" yaygarası koparttı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 23:57:00 - 2021-11-07 00:25:02
Türk Eczacılar birliği atıyor, onlar yayıyor! Yıllardır gerçekleşmeyen 'ilaç krizi' yalanı

 Yeniakit.com.tr 

Türk Eczacılar Birliği, ilaç yokluğu ile karşı karşıya olunduğunu iddia ederek, "ilaç krizi" yaşandığını öne sürdü. TEB'in iddiası Oda TV'de, "Ve kriz başladı" yaygarası kopartılarak servis edildi.

Yıllardır ortaya atılan bu iddia, hiçbir zaman "kriz" yaşatmasa da, iktidar düşmanı medya aynı yalana ısrarla devam etti.

Yalanınız batsın!

Yıllardır süregelen yalan haberlerden bazıları şöyle:

Oda TV Ekim 2018: Kriz şimdi de eczacıları vurdu

Oda TV Ocak 2020: Eczanemde en çok kullanılan 150 ilaç yok

Cumhuriyet Ocak 2020: Zam beklentisi nedeni ile ilaç bulunamıyor

Sözcü Şubat 2020: 500 ilaç piyasada yok

 Oda TV 23 Ekim 2021: Kur şoku eczaneleri vurdu

 Oda TV 27 Ekim: Büyük bir ilaç kriziyle karşı karşıyayız 

Oda TV 7 Kasım 2021: Ve kriz başladı

 

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