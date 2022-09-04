  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Hakk'a yürüdü
Yaşam

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Hakk'a yürüdü

Anadolu ve Rumeli başta olmak üzere birçok ülkede irşad faaliyetlerine katılan Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer rahmet-i Rahman'a kavuştu.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 11:22:00 - 2022-09-04 12:06:05
Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Hakk'a yürüdü

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında Hakk'a yürüdü.

Rahmet-i Rahman'a kavuşan Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak.

İbrahim Kalın'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa Bozyak

En nihayet verdiği haberi okuyan bir siteye denk geldim çok şükür. Sabahtan beri haberi veren değişik haber siteleri 83 yaşında vefat etti deyip peşinden biyografisinde 1946 doğumlu olduğunu yazarak verdikleri haberi okumadıklarını yada hesap bilmediklerini ortaya koydular! Neyse ki siz aynı hataya düşmemişsiniz.

Yekta

Allah rahmet eylesin. Amin
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23