Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Hakk'a yürüdü
Anadolu ve Rumeli başta olmak üzere birçok ülkede irşad faaliyetlerine katılan Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer rahmet-i Rahman'a kavuştu.
Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında Hakk'a yürüdü.
Rahmet-i Rahman'a kavuşan Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak.
İbrahim Kalın'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.