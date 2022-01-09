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Medya Türk düşmanlığı yapan Netflix'ten alçaklık! Türkiye topraklarını bakın nasıl gösterdi
Medya

Türk düşmanlığı yapan Netflix'ten alçaklık! Türkiye topraklarını bakın nasıl gösterdi

ABD merkezli Netflix platformunda, 2. Dünya Savaşı’nda Stalingrad çarpışmalarının anlatıldığı bölümde yer verilen bölge haritasında, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi “Ermenistan” olarak gösterildi. Rezalete tanık olan vatandaşlar ise RTÜK’ü göreve çağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 17:52:00 -
Türk düşmanlığı yapan Netflix'ten alçaklık! Türkiye topraklarını bakın nasıl gösterdi

 Yeni Akit/Ankara 

Netflix platformunda yayınlaman İkinci Dünya Savaşı konulu belgeselde Türkiye toprakları Ermenistan toprağı olarak lanse edildi. İzleyicilerin büyük tepkisini çeken hastalıklı Türkiye düşmanlığı, bir tarih belgeselinde bile Türkiye’nin toprak bütünlüğüne el uzatmaktan çekinmediğini gösterdi. Akit’e Amerikan film platformunun yaptığı rezilliği haber veren vatandaşlar, RTÜK’ün harekete geçerek Türkiye düşmanlığını alenen sergilemekten çekinmeyen kuruluşa en ağır yaptırımları uygulaması gerektiğini söyledi.

RTÜK bu Türkiye düşmanı platformu kapatsın!

Vatandaşlar, “Hiç gereği yokken, Nazi Almanyası ile Sovyet Rusya’nın arasında yaşanan çarpışmaları anlatan bir bölümde neden Türkiye topraklarına Ermenistan yazılır? Bu nasıl bir ruh hastalığıdır? Akıllarınca zihinleri bu hastalıklı harita oyunlarına adapte etmeye çalışıyorlar. RTÜK’ün bu rezilliğe bir an önce dur demesini bekliyoruz. En ağır cezaya çarptırsınlar. Gerekirse bu Türkiye düşmanı şirketin yayınlarına son versinler” şeklinde görüş belirttiler.

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, MAVİ VATAN DEGS de, sosyal medya hesabından konuya ilişkin, “Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan bu girişimlerin tamamını kınıyoruz!” mesajını paylaştı.

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