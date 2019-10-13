Türk düşmanı Lindsey Graham iyice zıvanadan çıktı

ABD’nin Suriye’den çekilme kararına en şiddetli muhalefeti gösteren isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada küstah ifadeler kullandı.

Graham, "Suriye’deki savaş suçlarına ve kabul edilemez saldırganlığına karşı Türkiye’ye felç edici yaptırımlar uygulanması konusunda Kongre’yle birlikte çalışmanız iyi karar! Bu yaptırımlar için iki partiden de güçlü bir destek olacağına inanıyorum ve Türkiye’nin saldırganlığının değerli bir müttefiki, Kürtleri yok etmesine, IŞİD’in yeniden yükselişine izin vermememiz çok önemli" dedi.

Graham ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin hareketlerinin sadece IŞİD’e, İran’a ve Rusya’ya yardımı olacak ve bu durum İsrail için bir kabusa dönüşecek. Türkiye, iyi bir NATO müttefiki olarak hareket etmiyor."

Trump'tan yaptırım hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı ile Hazine'ye Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlar konusunda hazırlık yapmaları için cuma günü onay vermişti. Trump, pazar günü attığı son tweet'te de Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda düzenlediği "Barış Pınarı Harekatı" ve bölgedeki son gelişmelere dair şu paylaşımlarda bulunmuştu:

"Lindsey Graham ve Demokratlar dahil Kongre'nin birçok üyesiyle Türkiye'ye kuvvetli yaptırımla uygulama konusunda uğraşıyorum. Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın."