Türk dünyasının kutup yıldızı: Bursa

Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimî Konseyi 38. Dönem Toplantısı’nda Bursa, “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçilmişti. Bu unvanı en iyi şekilde taşımayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, resmi açılışını Mart ayında Nevruz Bayramı kutlamaları ile yapmıştı.

Azeri sanatçılardan piyona resitali

Etkinlikler kapsamında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde de piyano resitali düzenlendi. Azerbaycan devlet sanatçıları İslam Manafov ile kızı Turan Manafzade’nin Bursalılarla buluştuğu gecede, Frederic Chopin, Ludwig van Beethoven, Sergey Rahmaninov gibi isimlerin eserleri seslendirildi. Türk dünyasının Nevruz Bayramı’nı kutlayan İslam Manafov, Nevruzun herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni etti. Ağabeyi Abuzar Manafov’un Hocalı Katliamı için bestelediği eseri de çalan Turan Manafzade, Çanakkale Türküsünü de yorumlayarak dinleyenleri mest ederken; ‘Nazende Sevgilim’ şarkısını da seslendirdi. Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda İslam Manafov ile Turan Manafzade, Bursalı sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

TÜRKSOY’un Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak belirlediği 10’uncu şehir olan Bursa, Türk dünyasının müzik ve danslarına da ev sahipliği yaptı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen, mehter konseri ve kılıç kalkan gösterisi ile başlayan gala etkinlikleri, geceye özel hazırlanan sahne dekoru ile davetlilere görsel şölen sundu. TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelen ses ve saz sanatçılarının performanslarının yanında, halk dansları gösterileri beğeniyle izledi.

Sinemadan fotoğrafa, gastronomiden modaya, müzikten yaşam kültürüne kadar her alanda düzenlenen etkinliklerle Türk dünyasının kalbi bir yıl boyunca Bursa’da attı.

Cihan devletinin doğduğu topraklar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kültür başkentliği unvanını Özbekistan’ın Hiva kentinden Bursa’ya devredilmesinin ardından 1 yıl geçtiğini ve nöbet sırasının artık Azerbaycan’ın Şuşa kentine geldiğini söyledi. Bursa’nın, bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı kadim bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Bu topraklar bir cihan devletinin doğduğu topraklardır. Asya’dan, Ortadoğu’dan başlayıp, Avrupa’nın derinliklerine kadar uzanan o muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü, kilidinin açıldığı yer Bursa’dır. 2022 yılı Türk Dünyası Başkenti Bursa olarak; bugüne kadar bakanlığımız, valiliğimiz, TÜRKSOY ve kent dinamiklerimiz ile birlikte hem Bursa’mızda hem yurt içi ve yurtdışında panelden sempozyuma, gala konserlerinden tanıtım günlerine ve uluslararası fuarlara varıncaya kadar birçok organizasyon ve etkinlikte Bursa’mızı anlattık, değerlerimizi tanıttık. Türk dünyası şaheserleri konseri, nevruz kutlamaları, Türk dünyası temalı geleneksel el sanatları festivali, Uluslararası yerel yönetimler konferansı, ‘Tuna’dan Orhun’a ipek yolu rallisi, Gönül coğrafyamızın sesi Mevlid-i Şerif programı, Manas haftası etkinlikleri, Türkiye’de ve dünyada Türkçenin öğretimi çalıştayı, ‘Orhun’dan Orhan Gazi’ye’ arkeolojik gezi etkinliği, Türk dünyasında kadın ve moda uluslararası sempozyumu, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ve yeni nesil medya çalıştayı gibi etkinliklerimiz öne çıkan etkinliklerden sadece birkaçı. Yıl boyunca düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası etkinliklerle, şehrimizi Türk dünyasının kalbi yaptık” diye konuştu.

Türk dünyasının kutup yıldızı

Yaptıkları etkinliklerle Türkiye’ye ve Türk dünyasına önemli katkılar sunduklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Tabii ki Türk Dünyası Kültür Başkenti olmamız hasebiyle yaşadığımız heyecan burada bitmiyor. Biz üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun farkındayız. Bir kutup yıldızı gibi, gönül coğrafyamızın uzandığı her yerde parıldamaya devam edecek, öncü ve örnek şehir özelliğimizden taviz vermeyeceğiz. 2021 yılı Ekim ayında Hiva’dan aldığımız sancağı Azerbaycan’ın Şuşa kentine devrettik. Ben inanıyorum ki hem Şuşa hem de daha sonra Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı alacak olan tüm şehirlerimiz, bu kutlu görevi layıkıyla yerine getirecek, dünyanın her yanındaki kardeşlerimizin sesi soluğu olmaya, geleneğimizi kültürümüzü yarınlara taşımaya devam edecektir” dedi.

Türk Dünyası Kültür Başkentleri Koordinasyonu görevinin de Bursa’ya verildiğini hatırlatarak, Türk devletleri arasındaki bağların daha da kuvvetlendirilmesi adına daha yapacak çok çalışmaları olduğunun da altınızı çizdi.