Türk dünyasının geleceği bu seçimde

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) gözü 14 Mayıs’ta Türkiye’de yapılacak seçimlere çevrilmiş durumda... Batı ve ABD entrikalarıyla bir araya getirilen altılı masanın Cumhurbaşkanı Adayı gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanacak bir potansiyel taşımasa bile adaylık sürecinin dış etkilerle yönlendirilmesi nedeniyle Türk-İslam coğrafyasında endişeye yol açtı.

Azerbaycan Toplumsal, Siyasal Uluslararası Araştırma Merkezi (İSBAM) Genel Başkanı Samir Adıgüzelli, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’de yapılacak seçimler sadece Türk milleti ve Türkiye için değil, tüm Türk dünyasının geleceği için büyük önem taşıyor. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği şahıslara dayalı değildir. Ancak bilge liderlerin doğru politikası sonucunda ilerlemek mümkündür. Azerbaycan toplumu olarak, kardeş Türk halkının kararlarına saygı duyarak, bugün Türkiye’mizin kalkınmasında rolü olan ve dünyada söz sahibi olan siyasi yönetimin bir kez daha devam etmesine imkan vereceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Batı’nın baskısı Azerbaycan halkını endişendiriyor”

“Bugün muhalefetin cumhurbaşkanı adayının Karabağ konusunda Erdoğan kadar cesur bir tavır sergilemesi inandırıcı olmayacaktır” ifadeleriyle Kılıçdaroğlu’na güvenmediklerini ortaya koyan İSBAM Başkanı Adıgüzelli, “Batı’nın muhalefet üzerinden mevcut Türk hükümetine baskı yapıyor olması biz Azerbaycan kamuoyunu endişelendiriyor. Bazı dış güçlerin baskısı altında iktidara gelmek isteyen muhalefet liderinin yarın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde atacağı adımlarla nelere yol açacağını tahmin etmek zor olmasa gerektir” dedi.

Türkiye'nin dünyadaki gücü Erdoğan sayesinde arttı

Samir Adıgüzelli şunları söyledi: “Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bugünlere yükselmesinde hem ekonomik hem de stratejik işbirliğinin geliştirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel hizmetleri olduğunu söylemeye gerek yok. Bugünün Türkiye’sinin siyasi, ekonomik ve diğer tüm yönleriyle dünyadaki gücü, Erdoğan yönetiminin faziletleridir. Dış baskıların aşılması ve terörle mücadelenin başarılı bir şekilde yürütülmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akıllı yönetimi ile gerçekleşti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hem Batı’nın hem de Rusya’nın baskılarına dayanabilen, Azerbaycan’ın hakları konusunda sonuna kadar direnen Türkiye’nin cumhurbaşkanı oldu. Sadece yurt dışından gelen taleplere karşı çıkmakla kalmadı, sert açıklamalar yapmaktan da çekinmedi. Onun attığı bu adımları bir başkasının atması mümkün değil.

Bugün muhalefetin cumhurbaşkanı adayının Karabağ konusunda Erdoğan kadar cesur bir tavır sergilemesi inandırıcı olmayacaktır. Olağanüstü bir şahsiyet olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın hem Türkiye’nin hem de Türk devletlerinin örgütlenmesinin güçlenmesinde oynayacağı büyük rol vardır. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği şahıslara dayalı değildir. Ancak bilge liderlerin doğru politikası sonucunda ilerlemek mümkündür. Azerbaycan toplumu olarak, kardeş Türk halkının kararlarına saygı duyarak, bugün Türkiye’mizin kalkınmasında rolü olan ve dünyada söz sahibi olan siyasi yönetimin bir kez daha devam etmesine imkan vereceklerine inanıyorum.”