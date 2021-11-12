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Aktüel Türk Dünyası Konseyi'nin yapıldığı mekanın anlamı var mı?
Aktüel

Türk Dünyası Konseyi'nin yapıldığı mekanın anlamı var mı?

Türk Konseyi 8. Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin gerçekleştiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası ile ilgili ilk yorum AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 15:56:00 -
Türk Dünyası Konseyi'nin yapıldığı mekanın anlamı var mı?

YENİ AKİT  ANKARA

Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşmesine ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabın paylaşımda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda “Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşmesinin anlamı büyüktür. Türk dünyası geleceğe dair umutlarını, kardeşliğini ve stratejilerini bu tarih yüklü mekanda kayda geçiriyor. Milletimiz geçmişin acılarını bir daha yaşanmasın diye bir iradeye dönüştürmüştür. Bu tarihi mekan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin iradesinin somut temsiline dönüşmüştür. Şimdi Türk dili konuşan ülkelerin geleceğe attığı stratejik adımlara ev sahipliği yapıyor. Kardeşlik hukuku ve vizyonla Türk dünyası geleceği kucaklamaya dönük kararlı adımlar atmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

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