Türk Dünyası Konseyi'nin yapıldığı mekanın anlamı var mı?

YENİ AKİT ANKARA

Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşmesine ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabın paylaşımda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda “Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşmesinin anlamı büyüktür. Türk dünyası geleceğe dair umutlarını, kardeşliğini ve stratejilerini bu tarih yüklü mekanda kayda geçiriyor. Milletimiz geçmişin acılarını bir daha yaşanmasın diye bir iradeye dönüştürmüştür. Bu tarihi mekan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin iradesinin somut temsiline dönüşmüştür. Şimdi Türk dili konuşan ülkelerin geleceğe attığı stratejik adımlara ev sahipliği yapıyor. Kardeşlik hukuku ve vizyonla Türk dünyası geleceği kucaklamaya dönük kararlı adımlar atmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.