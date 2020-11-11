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Gündem Türk dünyası için önemli gelişme! Nahçıvan'dan Azerbaycan'a koridor!
Gündem

Türk dünyası için önemli gelişme! Nahçıvan'dan Azerbaycan'a koridor!

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren Dağlık Karabağ harekatının ardından elde edilen zafer ve Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya göre Azerbaycan’la Nahçıvan’ı birleştiren yeni bir koridor oluşturulacak. Ermenistan topraklarında açılacak koridor ile Türkiye ve Azerbaycan ilk kez karayolu ile birbirine kavuşacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:45:00 -
Türk dünyası için önemli gelişme! Nahçıvan'dan Azerbaycan'a koridor!

Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için imzalanan ortak anlaşmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi anlamına gelen anlaşmanın maddelerine göre Ermenistan ordusunun 1 Aralık’a kadar işgal altında bulunan Laçin bölgesinden çıkması gerekiyor.

Ermenistan-Hankendi arasına koridor

İHA'da yer alan habere göre Ermenistan güçlerinin bu bölgeden çıkmasının ardından Rus barış güçleri bölgeye konuşlandırılacak. Laçin bölgesinde Karabağ’la Ermenistan’ı bağlayan ana koridor bulunuyor. Taraflar 3 sene içinde Hankendi ve Ermenistan arasında bağlantı yapan Laçin koridoruna Şuşa’dan geçmeyecek şekilde yeni bir yol inşa edilecek. Azerbaycan ise Laçin koridorunda vatandaşların, araçların ve yük araçlarının iki yönde hareketini, güvenliğini sağlayacak.

Azerbaycan-Nahçıvan arasına koridor

Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri de Azerbaycan’la Nahçıvan’ı birleştiren yeni bir koridorun oluşturulacak olması. Ermenistan, vatandaşlarının, araçların ve yük araçlarının iki yönde hareketini organize etmek amacıyla Azerbaycan’ın batısındaki bölgeler ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yeni bir iletişim koridoru sağlanacak.

Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz ulaşım

Bu koridorun güvenliğini ve iletişimini sağlamak, Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları tarafından üstlenecek. Tarafların anlaşmaya varması durumda, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın batı bölgeleri arasında yeni yollar inşa edilecek.

Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak bu koridor sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kesintisiz kara bağlantısı sağlanmış olacak.

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Yorumlar

Tr.

Buna zafer diyen ihanettedir.Bu 2. Lozandır.
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İbrahim dincel

çok güzel oldu şükürler olsun bizleri birbirimize yakistirana ne mutlu Türküm diyene
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