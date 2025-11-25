Türk Dünyası 1. Su Çalıştayı başlıyor! Su için teknik güç birliği

Çalıştaya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden su uzmanları ve su idarelerinin yöneticileri katılacak olup toplam 30 bildiri sunulacak.

Konuşmalar anında(simültane) tercüme ile Türkçe ve Rusça’ya çevrilecek. Çalıştaya sunulacak bildiriler kitap haline getirilerek Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak basılması planlanmaktadır.

Büyük bir coğrafyada varlık gösteren Türk Dünyası’nın ortak mirası olan su kaynaklarının geleceği bölge ülkeler ve tüm dünya için oldukça önemlidir. Su Vakfı, Gaye Vakfı ve Akademi Vakfı iş birliğinde düzenlenecek olan Türk Dünyası 1. Su Çalıştayı, alanında uzman akademisyenleri ve politika yapıcıları bir araya getirerek su varlıklarının yönetimini kapsamlı bir şekilde ele almayı hedefliyor. Ortak bir kültürel mirası paylaştığımız Türk dünyası ülkeleriyle su kaynaklarımızın geleceğini güvence altına almak amacıyla düzenlediğimiz “Türk Dünyası 1. Su Çalıştayı”, Su İçin Teknik Güç Birliği mottosuyla 26-28 Kasım 2025 tarihlerinde, Anadolu’nun kadim şehri Afyonkarahisar’da gerçekleşecektir.

Bu çalıştay, sadece bir bilgi paylaşım platformu olmanın ötesinde, ortak coğrafyalarımızın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği, kuraklık ve su kıtlığı gibi temel sorunlara karşı ortak bir irade ve teknik kapasite oluşturma hedefi taşımaktadır. Amacımız, kardeş ülkeler arasında su yönetimi alanında kalıcı, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı iş birliklerinin temellerini atmaktır. Medeniyetlerin oluşumunda ve devamlılığında hayati öneme sahip su varlıklarımızı, bugüne kadar olduğu gibi en iyi şekilde araştırmaya ve en verimli şekilde korumaya özen gösteriyoruz.

Çalıştaya sunulacak bildiriler kitap haline getirilerek Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak basılması planlanmaktadır.