Türk doktorlardan bomba buluş! 7 aydır kimseye koronavirüs bulaşmadı

İzmir'de doktorlar, korona virüslü hastalara müdahale sırasında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini azaltan bir filtre sistemi geliştirdi. 7 ay boyunca sistemi kullanan hiçbir sağlık çalışanında virüse rastlanmadı.

Yoğun bakımda yatan korona virüs hastalarının akciğerlerinde biriken su ve hava, drenaj yöntemi ile çıkarılıyordu.

Tek tüple filtresiz yapılan bu işlem sırasında virüs havaya yayılıyor, sağlık çalışanlarına virüs bulaşma riski artıyordu.

İzmir'de bir grup göğüs cerrahisi uzmanı, drenaj işlemi sırasında virüs yayılma riskini ortadan kaldıran filtre sistemi geliştirdi.

7 aydır virüse rastlanmadı

Doç. Dr. Kenan Can Ceylan, yeni sistemle ilgili, "Bu cihaz iki tane şişe ve bir filtreden oluşuyor. Şişenin bir tanesi hastadan gelen sistem, bu şişeyi ikinci şişeye ekledikten sonra ikinci şişenin içine alkol bazlı bir dezenfektan koyuyoruz. Alkol bazlı dezenfektan sonra şişenin havaya açıldığı kısmına da filtre yerleştirerek virüsün dışarı çıkmasını engelliyoruz" dedi.

Denendi, test edildi

Ameliyathanelerdeki HEPA filtre sisteminden esinlenilerek geliştirilen teknik, önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde denendi.

7 ay boyunca sistemi kullanan ekibin korona virüse yakalanmadığı görüldü.

Uluslararası tıp dergisinde yer aldı

Doç. Dr. Serkan Yazgan, geliştirilen sistemle, sağlık çalışanlarının ciddi risk altında kalmasını önlediklerini söyledi.

Sistemin başarısı, uluslararası tıp çevrelerinin de dikkatini çekti.

Sistem, uluslararası bir tıp dergisinde, tüm sağlık çalışanları için önerildi.

Türkiye'de son 24 saatin rakamları

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 952 test yapılırken, 20 bin 316 yeni vaka, 3 bin 546 da yeni hasta tespit edildi. 20 Aralık Pazar günü 246 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Bakan Koca: Tedbir ve kısıtlamalar sonuç veriyor

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs saşgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların sonuç verdiğini belirterek, "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür." ifadelerini kullandı.