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Dünya Türk doktor Mehmet Öz'e Trump'tan yeni görev
Dünya

Türk doktor Mehmet Öz'e Trump'tan yeni görev

ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ü, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyeliğine atayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 10:42:00 -
Türk doktor Mehmet Öz'e Trump'tan yeni görev

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi olarak yapacağı atamaların listesi yayımlandı. 

Listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türk Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz de yer aldı.

ABD'nin 34. Başkanı Dwight David Eisenhower tarafından 1956'da kurulan konsey, ABD'lilerin daha sportif ve sağlıklı bir yaşama yönlendirilmesini amaçlıyor. ​​​​

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Yorumlar

Ömer Faruk

Türkiye, ye yaptırım geliyor, bunun halkın hafif atlaması için bir oyun... Yahudi hep böyle hile hurda peşinde..
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