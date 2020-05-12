Türk doktor koronavirüse yenik düştü
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Koronavirüsle mücadelede ön cephede savaşan sağlık çalışanlarından bir kötü haber daha geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan'ın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Ege Telfrag gazetesinde yer alan habere göre, İzmir Tabip Odası tarafınca yapılan açıklamaya göre İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Konak ilçesinde kendine ait muayenehanesi bulunan Dr. Dingiloğlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuydu.