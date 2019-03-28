Türk doğaltaşı tasarımla mimari projelerin baş tacı olacak

Çeşit çeşit desen ve renkte dünya doğaltaş rezervlerinin yüzde 35’ine sahip olan Türkiye, büyük mimari projelerde Türk doğaltaşının daha fazla kullanılması için tasarımcılarla mimarları ’Doğaltaş Tasarım Yarışması’nda bir araya getirecek.

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Doğaltaş Tasarım Yarışması”nın startı dünyanın en büyük iki doğaltaş fuarından biri olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda verilecek.

27-30 Mart 2019 tarihleri arasında Fuarİzmir’de düzenlenen Marble Fuarı’nın son günü düzenlenecek olan “Designer Habitat Workshop”nda Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, Marble Fuarı katılımcılarına ve tasarımcılara “Doğaltaş Tasarım Yarışmalarının Doğaltaş Sektörüne Etkileri” başlıklı bir sunum yapacak ve yarışmanın startını verecek.

Tasarımcılar Türk doğaltaşına ruh verecek

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, bu yıl ilk defa organize edecekleri “Doğaltaş Tasarım Yarışması” ile tasarımcıların Türk doğaltaşına ruh vermesini amaçladıklarını, tasarımcıların ortaya çıkardığı eserlerin projelerde kullanılması için mimarlarla buluşmalarını da planladıklarını kaydetti.

Doğaltaş Tasarım Yarışması ile Türk doğaltaşının daha katma değerli şekilde büyük mimari projelere girmesini hedeflediklerini anlatan Kaya, “Türk doğaltaşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtılarak günlük yaşamda kullanılabilmesi, özgün ve üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına katkı sağlanması, sektör ile üniversite öğrencilerinin ve profesyonellerin bir araya getirilmesi, doğaltaş ihracatında tasarım açısından güçlü, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ürünler geliştirilmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Başvurular 15 Nisan’da başlayacak

Ege Maden İhracatçıları Birliği Tasarım Yarışmasına başvurular 15 Nisan - 20 Mayıs 2019 tarihleri arasında online bir şekilde kabul edilecek.

Başvuran tasarımcılar için doğaltaş fabrika gezisi planlanıyor. Proje ve Tasarım Değerlendirme Jürisi’nin başvurular arasında yapacağı seçim sonrasında dereceye giren tasarımlar için 3 boyutlu modelleme çalışması yapılacak.

Modellerin tasarımları gerçekleştikten sonra mimarlarla tasarımcıların bir araya geleceği Mimarlık Haftası ile eş zamanlı bir ödül töreni, sergi ve mimarlarla network toplantısı ile doğaltaş tasarım yarışmasının finalize edilmesi planlanıyor.